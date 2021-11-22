Сожжены веки: врачи спасают глаза пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой

От огня во время пожара сильно пострадали веки певицы Марины Хлебниковой, под угрозой зрение. Как известно, артистка получила множество тяжелых ожогов лица и тела. Сейчас, когда в состоянии звезды наметилась неуверенная, но все же положительная динамика, врачи также несмело начинают прогнозировать этапы восстановления. О том, какие трудности могут возникнуть в этом процессе, рассказал кандидат медицинских наук, хирург Илья Колышев.

По данным источника в системе здравоохранения, в субботу Хлебникова начала дышать самостоятельно, однако пока аппарат ИВЛ держат наготове, в любой момент ей может снова стать хуже. По словам информатора, из-за сильных ожогов век, придя в сознание, заслуженная артистка РФ, вероятно, не сможет увидеть, что происходит вокруг — ей будет больно смотреть.

Как отмечает Колышев, шанс столкнуться с проблемами зрения существует, но есть надежда и на благополучный исход. Сейчас говорить о предстоящих певице пластических операциях или пересадке кожи рано. Прежде чем работать с последствиями травм, необходимо добиться стабильного состояния пациентки и исключить множество других рисков.

«Возможно, пластика понадобится, но это станет понятно значительно позже. Сначала врачи ждут, что ткани заживут и появится рубец. Впрочем, на лице они почти не образуются. Но все равно нельзя исключать, что веки заживут самостоятельно», — цитирует хирурга KP.RU.

Заслуженную артистку госпитализировали после страшного пожара в московской квартире по улице Ратная 18 ноября. Помимо ожогов Хлебникова отравилась продуктами горения, были повреждены дыхательные пути. Напряженная борьба за жизнь певицы продолжается. Хотя врачи отключили ее от ИВЛ, по ряду причин исключать вероятность летального исхода все еще нельзя.

Как ранее писал 5-tv.ru, в сети активизировались мошенники, пытающиеся нажиться на трагедии Марины Хлебниковой.