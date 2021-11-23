Стала известна стоимость гроба, в котором похоронили Валерия Гаркалина

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Артем Решетов
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Было выбрано ритуальное изделие «Канада с колоннами» — ценник на такие весьма кусач.

Стала известна стоимость гроба, в котором похоронили Валерия Гаркалина

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Актера Валерия Гаркалина похоронили в гробу за 320 тысяч рублей — в такую сумму оценивает шикарный саркофаг dni.ru. Церемония прощания со знаменитостью состоялась в ГИТИсе, похороны артиста прошли на Миусском кладбище.

На сайте ритуального агентства элитный гроб «Канада с колоннами» описывают, как «торжественную скорбь в каждой детали» — дизайн и отделка призваны подчеркнуть статус усопшего. Но стоить этот гроб может и больше — в зависимости от используемой породы древесины, за его изготовление могут попросить от 320 до 500 тысяч рублей.

При этом сам актер жил довольно скромно — гонорары и роялти за его работы в спектаклях и кино были гораздо ниже его ожиданий.

«Я приближен к нищете, вот-вот туда скачусь. Нет, какие-то деньги мне приходят с работы в спектаклях и кино. Но я не могу сказать, что это делает меня счастливым, потому что суммы, которые мне предлагают, к сожалению, не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд», — жаловался он.

Но на самом деле, актер был богат, хоть и не деньгами. Попрощаться с ним в учебный театр ГИТИС пришло огромное количество народа — члены семьи, коллеги, ученики и поклонники. Людей было настолько много, что они практически заблокировали вход в театр, а, когда гроб с его телом выносили для транспортировки, все они громко скандировали «Гаркалинцы!», отдавая дань уважения умершему.

Валерий Гаркалин умер 20 ноября, официальной причиной названа полиорганная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гаркалин не боялся смерти — он даже ждал ее.

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