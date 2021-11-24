Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

После громкого скандала в Екатеринбурге, где фитнес-тренер решил взыскать со своей бывшей возлюбленной средства, которые «переводил ей на маникюр, еду, прокладки и ипотеку» в течение двух лет, Сергей Жорин дал несколько советов девушкам. В интервью 5-tv.ru звездный адвокат рассказал, как действовать дамам, с которых бывшие ухажеры через суд требуют вернуть потраченные на них деньги.

«Конечно, пытаться взыскать денежные средства, которые ты тратил на свою девушку, мягко говоря, поступок сомнительный. Тем не менее такая практика есть. Эти деньги, которые перечисляются на протяжении какого-то времени без договора, теоретически можно признать незаконным обогащением и, как следствие, потребовать вернуть», — предупредил юрист.

При этом есть несколько способов, благодаря которым девушки могут обезопасить себя от подобных требований экс-ухажеров, отметил Жорин.

«Первое — в случае подобного требования доказывать, что это был подарок. Это можно подтвердить перепиской в мобильном телефоне, в мессенджерах. Часто бывает, что вместе с переводом отправитель посылает сообщение. Из него может следовать, что деньги перечисляются безвозмездно, в дар. Это будет основание для отказа в исковом требовании о взыскании неосновательного обогащения», — пояснил Жорин.

Второй способ заключается в том, чтобы доказать в судебном порядке, что получение денежных не являлось неосновательным обогащением. При этом необязательно доказывать, чем именно это было, говорит адвокат.

«Таким образом, в случае, если пара встречалась на протяжении длительного периода — нескольких месяцев или лет — и перечисления денежных средств носили регулярный характер, то при грамотном составлении возражения на исковое заявление можно доказать, что отношения носили несколько иной правовой характер и точно не являлись неосновательным обогащением. На этом основании можно просить суд отказать в удовлетворении исковых требований», — заявил Жорин.

Звездный адвокат выразил надежду, что подобных «мужских поступков» будет немного, и девушкам не придется защищать себя в стенах суда.

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