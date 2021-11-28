Предсказавшая появление нового штамма COVID-19 врач назвала его симптомы
По словам Анжелик Кутзе, новая разновидность внеклеточного агента в корне отличается от предыдущих.
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Глава медицинской ассоциации Южно-Африканской Республики (ЮАР) Анжелик Кутзе рассказала о симптомах штамма COVID-19 «омикрон». По словам специалиста, новая разновидность коронавируса в корне отличается от предыдущих.
У заболевших наблюдаются незначительные признаки простуды: утомляемость, ощущение усталости. При этом наиболее часто встречающийся симптом — потерю вкуса и обоняния — новый штамм не вызывает.
«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше», — заметила врач в беседе с The Daily Telegraph.
Кроме того, Кутзе отметила, что больше всего стоит опасаться «омикрона» пожилым людям, не привитым пациентам с многочисленными хроническими заболеваниями. Вероятней всего, именно у них болезнь будет протекать в тяжелой форме.
Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом были зафиксированы 11 ноября в Южной Африке. Далее он подтвердился у жителей Ботсваны и Гонконга. В России пока не зафиксировано ни одного случая. Но из-за недостаточной изученности вируса нельзя исключать и появление его в нашей стране.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможных причинах происхождения штамма коронавируса «омикрон», по словам ВОЗ.
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