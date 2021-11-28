Какие два симптома COVID-19 нельзя игнорировать привитым

В Британии назвали симптомы коронавируса, которые чаще всего обеспечивают передачу инфекции.

Британские врачи назвали два симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать прошедшим вакцинацию. Об этом сообщает Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID, которое следит за частотой проявления симптомов коронавируса.

«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19», — заявляют создатели ZOE COVID.

Разработчики приложения указывают, что именно эти два симптома чаще всего обеспечивают передачу коронавируса.

Кроме того, британские врачи призвали быть внимательными и к другим симптомам заболевания, таким как потеря вкуса и обоняния.

Ранее глава медицинской ассоциации Южно-Африканской Республики (ЮАР) Анжелик Кутзе рассказала о симптомах нового штамма COVID-19 «Омикрон». По ее словам, у заболевших наблюдаются незначительные признаки простуды: утомляемость, ощущение усталости. При этом наиболее часто встречающийся симптом коронавируса — потерю вкуса и обоняния — новый штамм не вызывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом штамме коронавируса B.1.1.529, который выявили в конце ноября в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали новый вариант греческой буквой «омикрон». Исследования штамма пока находятся на ранней стадии, но уже установлено, что он обладает множеством мутаций. На сегодня «Омикрон» обнаружен в ряде стран.