🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 ноября, Луна находится в знаке Весы. Она будет благоволить почти всем представителям зодиакального круга. Кого-то ждет прорыв на работе, другим повезет в любви, а третьим — в личностном росте. День обещает быть благоприятным в самых разных сферах.

♈ Овен

Некоторые вещи просто не стоят ваших времени и усилий, Овны. Их удаление из своей жизни поможет вам перестроить график так, чтобы заняться действительно важными делами. Тем, кто недавно пережил горе, звезды обещают, что с этого момента станет лучше. Вселенная ведет вас к спокойным берегам: помощь и поддержка, в которых вы нуждаетесь, всегда будет вам доступна.

Космический совет: измените свой график, чтобы найти время для действительно важных вещей.

♉ Телец

Мы не всегда можем повлиять на некоторые обстоятельства, но всегда можем изменить свое отношение к ним. Сегодня вам нужно сиять, Тельцы, поэтому настройтесь на нужный лад с самого утра. Впустите в свою жизнь больше радости, больше оптимизма и добра. Тогда, уверяют звезды, вы добьетесь невероятного успеха уже в начале рабочей недели. Хорошие новости есть и для тех, кто планирует создать семью — эта неделя будет для вас очень благоприятна!

Космический совет: больше оптимизма и радости сегодня! Тогда все точно получится.

♊ Близнецы

Мы не можем изменить некоторые обстоятельства, Близнецы. И, конечно, мы не можем контролировать, как другие люди реагируют (или не реагируют) на нас. То, над чем мы действительно властвуем, — это наш ответ на их поступки. Держите эту мысль в голове и действуйте соответствующе. Не ориентируйтесь на мысли, чувства и ожидания других людей — делайте то, что считаете нужным именно вы.

Космический совет: чужие ожидания не должны становиться единственным мотивом ваших действий сегодня.

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♋ Рак

Наш ум заставляет нас верить, что дважды два всегда равно четырем. Безусловно, это верно, однако только в пределах математики. В реальной жизни из-за ее непредсказуемости правильным ответом на вышеупомянутое уравнение с равной вероятностью могли бы стать 22 или 13. Поэтому расширяйте границы своего сознания, Раки. Сегодня вы можете обнаружить, что ваша интуиция обострилась. Звезды рекомендуют довериться знакам и символам, которые вы увидите во сне и за их пределами.

Космический совет: сегодня вы должны доверять своей интуиции больше, чем разуму.

♌ Лев

Вы можете прокручивать эту историю в своей голове бесчисленное количество раз и каждый раз вы будете находить в ней что-то новое, что приведет вас в ярость. Нет смысла зацикливаться на прошлом, Львы. Несмотря ни на что, вы должны переосмыслить свой подход к сложившейся ситуации. Звезды показывают, что вас ждет возрождение. Только помните, что все, кроме любви, — иллюзия.

Космический совет: не зацикливайтесь на прошлом и откройтесь новому.

♍ Дева

У всех нас есть предпочтительный язык любви и акты служения ей. Пусть это и замечательно — раз за разом глядеть на объект своего обожания, — однако только взглядом не всегда можно донести до человека, насколько он для вас важен. Звезды рекомендуют вам подумать о других способах донесения своих мыслей и чувств.

Космический совет: пришло время посеять семена любви и радости.

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♎ Весы

Весы, кажется, вы повторили снова ту же ошибку. Вам снова и снова доказывали, что недостойны вашей любви, но вы отказывались слушать. Пришло время начать ценить себя, устанавливать свои границы и ожесточенно их охранять. Только постарайтесь не слишком увлечься процессом и обойтись без ввода железной дисциплины — оставьте немного места для игр и шалостей.

Космический совет: не тратьте время и силы на людей, которые не сделают того же для вас.

♏ Скорпион

В то время как одна часть вашей души настаивает на необходимости больше работать, другая сигнализирует, будто вы бегаете по кругу. Звезды призывают, чтобы сегодня вы обратили внимание именно на вторую. Задайте себе несколько вопросов: как я могу привнести больше в деятельность больше радости? Какой вызов я могу бросить самому себе, чтобы стать лучше? Какие мои убеждения устарели и должны быть пересмотрены? Найденные вами ответы помогут изменить ставшую привычной рутину.

Космический совет: любую работу можно делать с радостью. Нужно только добавить в нее немного игры.

♐ Стрелец

Мы все идем на компромиссы, Стрельцы. Именно так начинаются и развиваются отношения. Но если вы единственный, кто идет на уступки, тогда перед вами встала настоящая проблема. Ровно противоположный расклад — не сильно лучше. Сегодня звезды призывают вас уделить время мыслям о балансе в отношениях. Если вас что-то насторожит, обсудите это с партнером.

Космический совет: вам нужно вернуть баланс в отношениях.

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♑ Козерог

Мы склонны крепко держаться за свое материальное благополучие и имущество, потому что боимся, будто однажды все ресурсы закончатся. Однако в 99% случаев это иллюзия. Так что немного ослабьте хватку, Козероги. Перенаправьте свое внимание с «мое» на «наше». Сосредоточьтесь на том, чтобы делиться с окружающими. Верьте: все, что вы отдаете, вернется к вам многократно.

Космический совет: перестаньте беспокоиться о своем материальном благополучии. Все будет хорошо.

♒ Водолей

Коридор затмений оказался трудным испытанием для лучших из нас. Но вам удалось отыскать способ не просто пройти, но местами даже протанцевать по нему вальсом. Вас ждет период радости и изобилия, Водолеи. Скоро ваши усилия принесут желаемые плоды и приблизят вас к истинной цели. Некоторых из вас ждет прорыв на работе и возможность переезда за границу.

Космический совет: пришло время идти к своей цели большими шагами!

♊ Рыбы

Рыбы, время, когда вы были вынуждены прятать мысли и чувства ото всех давно ушло. Наконец, можете позволить себе жить «на полную катушку». Настал период покоя и стабильности, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие.

Космический совет: позвольте себе быть самим собой.

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