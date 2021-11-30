В плену иллюзий: Как изменит судьбы людей поворот ретроградного Нептуна в декабре

Ретроградный Нептун начнет возвращаться в прежнее положение 1 декабря. Он был ретроградным с 25 июня, однако уже скоро жизнь представителей всех знаков зодиака заиграет яркими красками. Астролог, таролог, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, как смена направления движения Нептуна повлияет на судьбы и планы людей в ближайшем будущем.

«Этот период был непростым: с одной стороны, можно было удвоить свой потенциал, усовершенствовать свои навыки и трансформироваться, а с другой — впасть в депрессию и различные виды зависимостей. Среди которых не только вредные привычки, но и зависимости от отношений, людей, еды и так далее», — охарактеризовал астролог влияние ретроградного Нептуна.

Что заставил нас пережить ретроградный Нептун?

Эксперт по звездам предложил вспомнить, как в последние пять месяцев нервы были накалены, и мы все принимали близко к сердцу. Ситуация осложнялась тем, что ретроградный Нептун заставил выйти из тени людей из вашего прошлого, проявились давно забытые и нерешенные проблемы.

«Непростой период подходит к концу, однако это не значит, что 1 декабря все резко закончится: разворот планеты — небыстрый процесс, и выход в директное состояние обычно длится около недели. Соответственно, изменение ситуативного ряда и эмоционального состояния человека займет приблизительно такое же время», — обнадежил экстрасенс Денис Холодницкий.

Что ждать от прямого Нептуна?

Чтобы точно разгадать «намерения» разворачивающейся планеты, необходимо вспомнить присущие ей черты характера.

«Нептун находится в знаке Рыб, которыми управляет планета, отвечающая за интуицию, мистику, иллюзии, сны, фантазии, мечты и вдохновение», — перечислил специалист по звездам.

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Положительный аспект

Нептун благоприятно сказывается на душевных порывах человека, помогая ему ставить цели, мечтать и двигаться к чему-то совершенному и недосягаемому. Особый отпечаток восьмая планета накладывает на систему безопасности людей, отвечая за страхи и фобии, влияя на восприимчивость и способность переживать.

Астролог отметил, что Нептун является далекой от Земли планетой, восьмой по счету, и поэтому ее влияние на людей несоизмеримо с силой и эффектом воздействия других планет.

«Вы будете чувствовать себя более спокойно, уверено, счастье вернется в вашу жизнь, будете больше замечать радостные моменты, наконец-то вы ощутите эмоциональный подъем: к вам вернется вдохновение, будет хотеться творить, желание познавать что-то новое и даже освоить новую профессию», — пояснил провидец.

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Отрицательный аспект

Эксперт заострил внимание на негативных аспектах Нептуна, самые неприятные из которых — заблуждения, ложь и иллюзии. Нептун является противником такого поведения и наказывает за это, выводя на чистую воду фальшивые ситуации или людей-обманщиков.

По словам астролога, негативных ситуаций можно избежать, достаточно если перестать лгать себе и окружающим, найти более высокие духовные ориентиры.

«В какой-то момент мелькнет свет в конце тоннеля, и человек получит шанс донести до окружающих свое видение мира. В целом, наступает прекрасный период, полный творчества, вдохновения, сил и энергии. Творите, действуйте, идите только вперед, и у вас все получится!» — резюмировал экстрасенс Денис Холодницкий.

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