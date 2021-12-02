Минздрав упростит правила получения медотвода от вакцинации против COVID-19
Нововведение по всей стране начнет действовать с 1 февраля, однако столица опробует его уже со 2 декабря.
Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков
Министерство здравоохранения планирует упростить правила получения медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Новый алгоритм его оформления вступит в силу с 1 февраля 2022 года, но Москва начнет тестирование нововведения уже со 2 декабря.
«Фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка, которая содержится на портале Госуслуг. Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года», — указано в сообщении Минздрав.
То есть получить медотвод возможно будет прямо на портале госуслуг: в базу данных будут внесены все заболевания человека, которые могут являться противопоказанием к прививке.
Создание нового механизма получения документа инициировал Клинический комитет Департамента здравоохранения Москвы.
Кроме того, решение о необходимости получить человеку медотвод возможно будет, проконсультировавшись с профильными главными внештатными специалистами столичного департамента здравоохранения.
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