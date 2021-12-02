Минздрав упростит правила получения медотвода от вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения планирует упростить правила получения медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Новый алгоритм его оформления вступит в силу с 1 февраля 2022 года, но Москва начнет тестирование нововведения уже со 2 декабря.

«Фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка, которая содержится на портале Госуслуг. Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года», — указано в сообщении Минздрав.

То есть получить медотвод возможно будет прямо на портале госуслуг: в базу данных будут внесены все заболевания человека, которые могут являться противопоказанием к прививке.

Создание нового механизма получения документа инициировал Клинический комитет Департамента здравоохранения Москвы.

Кроме того, решение о необходимости получить человеку медотвод возможно будет, проконсультировавшись с профильными главными внештатными специалистами столичного департамента здравоохранения.

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