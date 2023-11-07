«Получал большие деньги»: что известно о последних месяцах жизни Александра Градского

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 119 0

Сын Градского Даниил: на шоу «Голос» отец зарабатывал больше остальных

«Получал большие деньги»: что известно о последних месяцах жизни Александра Градского

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Тема:
Умер Александр Градский

Артист заключил брак с Мариной Коташенко незадолго до смерти, чем обеспечил ей безбедное существование.

Народный артист РФ Александр Градский мог отметить 74-й день рождения 3 ноября. Его нет в живых уже два года, но пресса не перестает интересоваться подробностями его жизни. Старший сын Даниил в память об отце рассказал журналистам издания aif.ru о его последних месяцах. По словам наследника, музыкант буквально горел на работе, особенную ответственность чувствовал перед участниками проекта «Голос».

Последняя жена Градского Марина Коташенко не обсуждает свои отношения с покойным и судебные разбирательства относительно наследства, она тихо живет за городом. С недовольными претендентами на имущество мужа, его родственниками, не общается. Официальный брак с ней артист заключил за месяц до смерти, чем обеспечил ей безбедное существование. Даниил Градский настаивает — женщина позаботилась о себе, а уход за больным супругом оставила сиделкам и врачам, почти его не навещала.

Даниил Градский, старший из четырех детей Александра Градского. © РИА Новости / Наталья Селиверстова

На проекте «Голос» Александра Борисовича ценили высоко. По словам сына, именно благодаря его профессионализму телешоу было настолько зрелищным и популярным. Руководство канала с уважением относилось к знаменитому артисту, щедро вознаграждало за работу.

«Папа всегда есть и будет самый высокооплачиваемый человек в рамках этого проекта и возможно, всего нашего телевидения. Он действительно за свои услуги получал большие деньги. На „Голосе“ ценили его профессионализм и то, на какой уровень он вывел музыкальную часть передачи», — отметил Даниил.

Градский-младший сильно обеспокоен жизнью Марины Коташенко. В прошлом году она заявила о краже 100 миллионов рублей из ее дома. Сын музыканта не верит в эту историю, сумма кажется выдуманной. Примечательно, что выглядит она, по его мнению, приуменьшенной. Вдова живет в огромном доме на гектаре земли, у нее есть работники, она обучает одного из сыновей в гимназии за 100 тысяч рублей в месяц, при этом нигде не работает, говорит наследник артиста. Даниил Градский считает, не может так вести себя человек, которого ограбили. Отца при этом хвалит — он-то позаботился о том, чтобы жена жила в лучших условиях из возможных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончилась битва за наследство Александра Градского.

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