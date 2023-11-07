«Получал большие деньги»: что известно о последних месяцах жизни Александра Градского
Сын Градского Даниил: на шоу «Голос» отец зарабатывал больше остальных
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Артист заключил брак с Мариной Коташенко незадолго до смерти, чем обеспечил ей безбедное существование.
Народный артист РФ Александр Градский мог отметить 74-й день рождения 3 ноября. Его нет в живых уже два года, но пресса не перестает интересоваться подробностями его жизни. Старший сын Даниил в память об отце рассказал журналистам издания aif.ru о его последних месяцах. По словам наследника, музыкант буквально горел на работе, особенную ответственность чувствовал перед участниками проекта «Голос».
Последняя жена Градского Марина Коташенко не обсуждает свои отношения с покойным и судебные разбирательства относительно наследства, она тихо живет за городом. С недовольными претендентами на имущество мужа, его родственниками, не общается. Официальный брак с ней артист заключил за месяц до смерти, чем обеспечил ей безбедное существование. Даниил Градский настаивает — женщина позаботилась о себе, а уход за больным супругом оставила сиделкам и врачам, почти его не навещала.
На проекте «Голос» Александра Борисовича ценили высоко. По словам сына, именно благодаря его профессионализму телешоу было настолько зрелищным и популярным. Руководство канала с уважением относилось к знаменитому артисту, щедро вознаграждало за работу.
«Папа всегда есть и будет самый высокооплачиваемый человек в рамках этого проекта и возможно, всего нашего телевидения. Он действительно за свои услуги получал большие деньги. На „Голосе“ ценили его профессионализм и то, на какой уровень он вывел музыкальную часть передачи», — отметил Даниил.
Градский-младший сильно обеспокоен жизнью Марины Коташенко. В прошлом году она заявила о краже 100 миллионов рублей из ее дома. Сын музыканта не верит в эту историю, сумма кажется выдуманной. Примечательно, что выглядит она, по его мнению, приуменьшенной. Вдова живет в огромном доме на гектаре земли, у нее есть работники, она обучает одного из сыновей в гимназии за 100 тысяч рублей в месяц, при этом нигде не работает, говорит наследник артиста. Даниил Градский считает, не может так вести себя человек, которого ограбили. Отца при этом хвалит — он-то позаботился о том, чтобы жена жила в лучших условиях из возможных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончилась битва за наследство Александра Градского.
- 31 окт
- «Всегда будет казаться мало»: чем закончилась битва за наследство Александра Градского
- 20 авг
- Не делал скидок: близкие Градского раскрыли размер его гонораров за выступления
- 24 июл
- Серьезные проблемы? Театр Градского судится с его вдовой и наследниками
- 14 июл
- «Любил красивых девушек»: подруга Киркорова поделилась воспоминаниями о Градском
- 6 апр
- Участница «Голоса» Алла Рид: была последней, кто общался с Градским перед смертью
- 9 янв
- Решила отступить: сестра Градского передумала бороться за наследство
- 28 нояб
- Видео: вдова Градского навестила его могилу в годовщину смерти
- 7 нояб
- Восьмилетний сын тоскует по умершему Градскому: «Первый день рождения без него»
- 9 сент
- Другие планы: Градский не хотел победы Волчкова на «Голосе»
- 10 авг
- Началась судебная битва за наследство Градского в миллиард рублей: что оставил мэтр?
Читайте также
93%
-0.13 99.01
0.01
Нашли ошибку?