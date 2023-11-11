Битва за наследство: кому в итоге достанется состояние Градского

Определились те, кто получат имущество артиста. Они заберут все активы знаменитого рок-музыканта?

Рок-музыкант Александр Градский за свою жизнь успел сколотить состояние. Но в 2021 году артист скончался. Казалось бы, что вопрос наследства должен был легко решиться, но при этом он обсуждается до сих пор.

У певца было пять наследников. Но в игру решила вступить одна из бывших жен артиста. Третья супруга Ольга вспомнила, что после разводом не делила с мужем совместно нажитое имущество. Поэтому и она решила примазаться к наследству. Об этом сообщил портал Teleprogramma.

Но на суды женщина не приходила. Вместо нее в разбирательствах участвовал ее сын Даниил. Но дело было полностью проиграно. Суд не удовлетворил интересов Ольги. Женщина подала апелляцию, но есть большая вероятность, что это ей не поможет.

Если Ольга не войдет в наследство, то все состояние Градского поделят на пять равных частей. Среди его наследников 42-летняя вдова Марина, сыновья от последнего брака 8-летний Александр, 4-летний Иван, а также двое детей от Ольги — 42-летний Даниил и 36-летняя Мария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о последних месяцах жизни Александра Градского.