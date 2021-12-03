Вдова Децла Юлия Киселева вышла в свет с голой грудью в компании сына Тони
Мама и наследник оделись, согласно дресс-коду мероприятия, в красные костюмы, вот только под свой пиджак модель решила не надевать вообще ничего.
Фото, видео: Instagram @alenachendler, @somamamori; Соцсети
Вдова рэпера Децла Юлия Киселева появилась на светском мероприятии в компании 16-летнего сына Антония Толмацкого, известного как Тони, в откровенном наряде. На модели был алый брючный костюм, а под распахнутым пиджаком не было ничего, только две красные звездочки-наклейки, едва прикрывающие грудь.
Такой эксцентричный наряд бренда W.O.S Андрея Артемова Киселева выбрала для гала-ужина Vogue Russia, что состоялся 2 декабря в Выставочном комплексе Исторического музея на Красной площади. Вечер был посвящен российским дизайнерам, согласно дресс-коду все гости должны были явиться в красном.
Тони надел костюм в пижамном стиле, его с мамой сопровождал кутюрье Артемов. Толмацкий, Киселева и модель Симона Куст были выбраны художником своими музами. Дизайнер сопровождал алую троицу, выгодно контрастируя на их фоне в черном строгом костюме.
Дизайнер Андрей Артемов с Тони Толмацким и Симоной Куст на гала-ужине Vogue Russia.
Сын известного рэпера следует по стопам отца, занимается музыкой. Недавно он презентовал публике дебютный клип на песню Dzen. Примерно в таком же возрасте сам Децл в свое время обретал широкую известность и выпускал первые популярные альбомы.
Рэпер Кирилл Толмацкий (Настоящее имя Децла. — Прим. ред.) скончался в 2019 году в Ижевске. После выступления на мероприятии в своей гримерной артист почувствовал себя плохо. Прибывшие на место медики пытались реанимировать музыканта в течение получаса, но завести остановившееся сердце не удалось. Толмацкому было 35 лет.
Мистическим совпадением стало то, что неоднократно в своих интервью он рассказывал о планах инсценировать смерть в этом возрасте и уехать жить на остров. В связи с подобными высказываниями, многие фанаты не поверили в гибель кумира. Могила Децла тем не менее — на Пятницком кладбище Москвы. Как пишет Ytro.news, в начале ноября неизвестный разграбил последнее пристанище исполнителя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сын Децла не хочет иметь ничего общего с бабушкой и дедушкой по отцу.
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