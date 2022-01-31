Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2022 года

Февраль 2022-го принесет перемены в жизнь многих людей. Астролог Анастасия Широкова рассказала 5-tv.ru, чего ждать и к чему готовиться всем знакам зодиака во второй месяц нового года.

Анастасия Широкова

Астролог

♈ Гороскоп для Овна

Мартовские овны

(21 марта — 31 марта)

Первая половина месяца будет напряженной и конфликтной. Судя по гороскопу, вам придется решать сложные задачи, иногда откровенно воевать за свои интересы. Но уже во второй половине февраля придет облегчение. Вы почувствуете себя свободными.

Гороскоп показывает, в это время в вашей жизни могут появиться влиятельные друзья, которые сделают интересное предложение. Приятные вести придут от родственников. Вы получите информацию, которую давно ждали. И она буквально окажется спасительной для вас.

Апрельские Овны

(1 апреля — 20 апреля)

У вас возникнет желание обмануть систему. К сожалению или к счастью, вы не сможете осуществить задуманное. Судя по гороскопу, для вашего же блага. Будьте готовы к проверкам высших инстанций. Приведите в порядок документы, заручитесь поддержкой и преданностью ваших близких друзей, коллег и родных.

Гороскоп показывает, что вероятны сомнительные моменты личного характера. Например, проверка на верность партнера. А также на способность строить отношения на доверии и без обмана.

Полный гороскоп для Овна на 2022-й

♉ Гороскоп для Тельца на 2022 год

Апрельские Тельцы

(21 апреля — 30 апреля)

В первой половине месяца, как показывает гороскоп, стоит поберечь себя от инфекционных заболеваний. Вероятность быть не в форме очень велика. Зато во второй части февраля дела пойдут лучше. Более того: у вас появится некое вдохновение, чтобы заняться интересными делами. Устройте себе мини-отпуск и желательно с близким человеком, чтобы иметь возможность освежить отношения.

Если вы в свободном поиске, судя по гороскопу, велика вероятность встречи второй половинки именно в это время. Не теряйтесь и следите за знаками.

Майские Тельцы

(1 мая — 20 мая)

Первая декада ознаменуется удачей в важных деловых переговорах. Вероятно, в командировках и поездках. Не упустите удачу. Судя по гороскопу, сейчас у вас может случиться то, что до этого никому не удавалось. Вторая декада февраля 2022-го принесет некоторое напряжение — вам придется доказывать свою правоту и добывать место под солнцем. В третью декаду вас ждет успех: поощрение и премии, достойные ваших трудов.

Какие-то вещи в вашей жизни, как показывает гороскоп, будут происходить, казалось бы, совершенно магическим образом. Однако, знайте, что вы все это заслужили, даже если завистники будут утверждать обратное.

Полный гороскоп для Тельца на 2022-й

♊ Гороскоп для Близнецов на 2022-й

Майские Близнецы

(21 мая — 31 мая)

Гороскоп показывает, вышестоящее руководство может выставить вам претензии и даже штрафы. Что же поделать? Ранее вы были не очень осторожны и расторопны в делах. Однако в это же самое время вас ждет поддержка партнеров: как деловых, так и любимых. В их компании, судя по гороскопу, вы сможете расслабиться и даже съездить в веселое путешествие. Не лишайте себя удовольствия от общения с единомышленниками, пусть в других сферах вашей жизни дела идут не очень. Жизнь идет своим чередом и стоит фиксировать именно эти приятные моменты.

Июньские Близнецы

(1 июня — 21 июня)

Внимание: постарайтесь быть максимально собранными. Вас ждет очень непростое время. Следите за тем, что и кому говорите, а также за тем, что подписываете. Несколько раз проверяйте документацию. Гороскоп показывает, что высок риск попасть в просак из-за невнимания к мелочам. Очень вероятно, что вам придется выбеливать всеми способами собственную репутацию и с трудом восстанавливать справедливость.

Самая плохая идея сейчас — лгать, изворачиваться, манипулировать и подставлять людей. Последствия этих действий, судя по гороскопу, не заставят себя ждать. Также есть возможность подпасть под влияние личностей, которые на словах будут сулить вам золотые горы, забираясь поглубже в ваш карман.

Полный гороскоп для Близнецов на 2022-й

♋ Гороскоп для Раков на 2022-й

Июньские Раки

(22 июня — 30 июня)

Весь месяц вам, как показывает гороскоп, придется выяснять отношения с близким человеком или супругом относительно семейного бюджета. Это коснется конкретных денежных трат или системы материальных ценностей. Немаловажную роль здесь могут сыграть ваши родственники и знакомые. Они дадут некий информационный повод.

Если у вас нет пары, вероятно, в вашей жизни кто-то появится. Судя по гороскопу, вам придется выяснять денежные вопросы и весьма конфликтным способом.

Июльские Раки

(1 июля — 22 июля)

В первую половину февраля 2022 года, как показывает гороскоп, вероятны личные конфликты на почве ревности и подозрений. Важно унять его в зачатке, так как вторая часть месяца будет более жаркой. Могут возникнуть идеи о разрыве и даже разводе. Вероятность расставания сейчас очень велика.

Судя по гороскопу, вам стоит переждать это время. Если нужно, на время оставьте друг друга в покое. Чтобы понять, что врозь вам тяжелее и хуже. Если вы одиноки, то можете встретить человека. Однако тут же поймете, что это не то, что вы ожидали. Может произойти быстрая встреча и быстрое расставание. Но, возможно, это лучше, чем разочароваться, когда будет поздно.

Полный гороскоп для Рака на 2022-й

♌ Гороскоп для Льва на 2022-й

Июльские Львы

(23 июля — 31 июля)

Гороскоп показывает, время поберечь свое здоровье и энергию. Не планируйте важных мероприятий, они могут не состояться и это здорово подорвет вашу уверенность в себе. Ведь вы привыкли все делать на высоте. Уйдите ненадолго в себя, что сохранить внутренний баланс.

Ваша вторая половинка — это единственный человек, которому вы можете сейчас доверять. И чью поддержку реально можете получить. Цените это. Судя по гороскопу, во второй части февраля 2022 года будет легче: появятся новые творческие идеи, замыслы. Настроение улучшится, произойдет энергетический подъем.

Августовские Львы

(1 августа — 22 августа)

Вас затянет в поле интриг и манипуляций. Вы станете подозревать всех и вся, думая, что сейчас, если не вы, то вас. Расслабьтесь. Гороскоп показывает, вам ничего не угрожает, кроме ваших страхов и комплексов. Не слушайте, кто и что про вас говорит. Это может вас сильно расстроить и подорвать веру в себя.

Если кто-то придет и будет рассказывать вам слухи и сплетни о вас, подумайте, что этот человек вообще делает в вашем окружении. Даже если это очень близкий, судя по гороскопу, самое время очертить границы и заставить его уважать вас и ваше благостное расположение духа.

Полный гороскоп для Льва на 2022-й

♍ Гороскоп для Дев на 2022-й

Августовские Девы

(23 августа — 31 августа)

Кто-то захочет присвоить себе ваш успех, плоды ваших трудов. Держите язык за зубами, даже если вас переполняют чувства относительно ваших идей и планов. Счастье любит тишину. Осуществите все задуманное, воплотите его, а затем делитесь с миром, какой вы молодец. Гороскоп показывает, вам следует быть осторожнее с критикой чужой работы. Вам это может выйти боком и вы услышите о себе много «хорошего».

В первой половине месяца, судя по гороскопу, ждите поверок в виде финансовых трудностей. Берегите кошелек и научитесь ожидать вознаграждение. Вас может встряхнуть, но несильно и недолго.

Сентябрьские Девы

(1 сентября — 22 сентября)

Наступает конфликтный период, но это к лучшему. Ведь именно сейчас в споре может родиться истина. А злость, как показывает гороскоп, прибавит вам сил действовать и доказать свою профессиональную состоятельность. Вы получите шанс решить давнюю, застарелую проблему. И это будет прорывом.

Судя по гороскопу, кому-то не понравятся ваши напор и решительность. Однако это необходимая тактика, чтобы разрешить ситуацию. Помните: сама судьба на вашей стороне. А ваших руках — огненный меч защиты справедливости.

Полный гороскоп для Девы на 2022-й

♎ Гороскоп для Весов на 2022-й

Сентябрьские Весы

(23 сентября — 30 сентября)

Вас ждут любовные томления. В вашей жизни, показывает гороскоп, могут появиться новые интригующие персонажи. И это не очень понравится вашей второй половинке. Невинный флирт рискует перейти в серьезное противостояние с обвинениями в вашу сторону. За ними последуют ваши попытки доказать свою невиновность. Если вы свободны, то в такой же ситуации может оказаться тот человек, которого вы встретили.

Судя по гороскопу, вам следует внимательнее выбирать любовное окружение. Может оказаться, что новое — это хорошо забытое старое. А ошибки, которые вы клялись себе не повторять, уже стоят в очереди, чтобы подпортить вам жизнь.

Октябрьские Весы

(1 октября — 23 октября)

Гороскоп показывает, вас ждет очередной виток приятных предвкушений, которые в итоге окажутся фикцией. Это может быть очень болезненно. Постарайтесь не воспринимать всерьез происходящее. Не верьте своим глазам, ушам и мыслям. Не ведитесь на чужие сказки, какими бы красивыми они ни были. Доверяйте делам и поступкам.

Поберегите здоровье. Судя по гороскопу, есть риск пищевых и лекарственных отравлений. Старайтесь не употреблять спиртное в малознакомых компаниях.

Полный гороскоп для Весов на 2022-й

♏ Гороскоп для Скорпиона на 2022-й

Октябрьские Скорпионы

(24 октября — 31 октября)

Гороскоп показывает, в этом месяце всплывет тема долговых обязательств. Это могут быть денежные долги, рабочие или учебные хвосты. Напомнят о себе страхи. Особенно, страх холода, голода и смерти.

Судя по гороскопу, все это нужно будет лишь для того, чтобы приземлить и отрезвить вас. Так вы станете ближе к земле и насущным делам. А еще, как это не парадоксально, вспомните о доброте, принятии и прощении. А еще о том, что пора бы подумать и о душе. В конце месяца вас ждут приятные трансформации и бодрое расположение духа. Но это и не удивительно, ведь вы пришли перерождаться через трудности.

Ноябрьские Скорпионы

(1 ноября — 22 ноября)

В первой половине месяца показывает гороскоп, вас ждет некоторое напряжение. Попробуйте его устранить через те творческие занятия, которые вам приятны. Сходите на мастер-классы, в кино, на выставку или в музей. Отдохните душой, развлеките себя. Правда, вам может захотеться развлечься алкоголем и другими излишествами. Но подумайте: хорошая ли это идея? Если вы свободны, как раз в это время, судя по гороскопу, вы можете встретить свою половинку. В каком виде вы тогда предстанете перед этим человеком?

Полный гороскоп для Скорпиона на 2022-й

♐ Гороскоп для Стрельцов на 2022-й

Ноябрьские Стрельцы

(23 ноября — 30 ноября)

Первая половина месяца, судя по гороскопу, относительно спокойна. А во второй вы будете находиться в ситуации «пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю что». С одной стороны от вас потребуется активность, с другой — не будет инструкций и направлений. На этом фоне вы почувствуете себя странно. Есть риск, что вы начнете делать ненужные дела, а к нужным просто не сможете приступить из-за некоторого ступора.

Гороскоп показывает, этот месяц вам лучше переждать. Но это будет трудно, потому что ваша кипучая натура, а также обстоятельства, затребуют незамедлительных действий.

Декабрьские Стрельцы

(1 декабря — 21 декабря)

Гороскоп показывает, что для вас это будет очень непростой месяц. Вы почувствуете себя ограничено в какой-то сфере вашей жизни. Из-за этого возрастет революционный дух протеста. Вы захотите вырваться на свободу.

Самое странное, судя по гороскопу, что вы ее будете добывать совсем не там, где вам жмет, а там, где вы это себе можете позволить. Чуть позже ваши представления о свободной жизни рухнут и покажется неприглядная правда. Подумайте: может, просто переждать момент ограничений и прожить его достойно?

Полный гороскоп для Стрельца на 2022-й

♑ Гороскоп для Козерогов на 2022-й

Декабрьские Козероги

(22 декабря — 31 декабря)

В первую половину месяца, показывает гороскоп, вас будет преследовать ощущение вседозволенности. На этой волне вы рискуете изрядно начудить. Будьте осторожны и, главное, конструктивны в том, что собираетесь сделать или поменять.

Экологичная революция — девиз этого месяца. На этом фоне вы, судя по гороскопу, будете решать конфликтные ситуации с личными или деловыми партнерами. Может, даже с совсем незнакомыми людьми. Приготовьтесь к конфронтации. Избежать ее вряд ли удастся. Зато вы вынесите из этого полезные уроки и научитесь отстаивать свои границы.

Январские Козероги

(1 января — 20 января)

Время решать финансовые вопросы и проблемы. Но именно сейчас при правильном подходе вы можете отдать долги, если они у вас есть. Или хорошо заработать. Гороскоп показывает, можно хорошо вложиться или даже где-то получить неожиданный выигрыш, приз или бонус. Но будьте осторожны с мошенническими схемами. Не ведитесь на халяву, если за это надо что-то платить или отдавать вперед.

На работе или в бизнесе судя по гороскопу, можно подумать о внедрении нового перспективного, с финансовой точки зрения, проекта.

Полный гороскоп для Козерога на 2022-й

♒ Гороскоп для Водолеев на 2022-й

Январские Водолеи

(21 января — 31 января)

Гороскоп показывает, вас ждут новые интересные коллаборации, приятные полезные знакомства. Также вероятно появление персонажей из прошлого, которые принесут интересные новости или пригласят на интересные мероприятия. Там вы также сможете провести время приятно и с пользой.

Если вы свободны, судя по гороскопу, встретите того, кто может стать вашей второй половинкой. Либо человека, который в будущем интересно повлияет на вашу личную жизнь.

Февральские Водолеи

(1 февраля — 18 февраля)

Любовные скандалы, интриги и расследования — вот темы вашего февраля. Это будет не очень приятно, но, судя по гороскопу, «весело». Если, конечно, вы сами позволите этим событиям ворваться в вашу жизнь. У вас, безусловно, есть выбор. Как минимум, на то, как реагировать на те или иные провокации. Однако вы сами можете стать провокатором некоторых событий, если заскучали и давно не участвовали в эдакой «Санта-Барбаре».

Жизнь, показывает гороскоп, будет подталкивать вас к соблазнам обманывать и использовать других людей в своих корыстных интересах. Или, наоборот, другие будут поступать так с вами. Все зависит от уровня проработки вашего внутреннего демона.

Полный гороскоп для Водолея на 2022-й

♊ Гороскоп для Рыб на 2022-й

Февральские Рыбы

(19 февраля — 28 февраля)

Гороскоп показывает, обстоятельства призовут вас к ответственности. Если вы будете избегать ее, эта ответственность наступит в принудительной форме. Помните, что в этом месяце вы встречаете Соляр (день рождения. — Прим. ред.). Судя по гороскопу, пришло время сжечь мусор своей жизни и судьбы. Сейчас лучший момент для очищения.

Мартовские Рыбы

(1 февраля — 20 марта)

Гороскоп показывает, самое время подумать о своем здоровье. Особенно, касаемо ЛОР-органов. Однако помните, что такие вещи часто указывают психосоматику на тему того, что вы не позволяете себе высказать нечто очень важное. Вас гложет какая-то тайна, может быть, даже чужая тайна, заложником которой вы невольно стали.

Освободите свою горловую чакру естественным образом. А если не можете себе этого позволить по разным причинам, просто пойте или кричите. Судя по гороскопу, сейчас важен выход энергии, который может начать разрушать вас изнутри.

Полный гороскоп для Рыб на 2022-й