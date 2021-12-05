Все об «омикроне»: откуда взялся, почему опасен, когда будет в РФ и боится ли вакцин?

Новый штамм коронавируса за одну неделю привел в ужас всю планету. Именитые российские и иностранные ученые рассказали 5-tv.ru все, что нужно знать об этом возбудителе инфекции.

«Омикрон» захватывает планету. Всего за неделю новый штамм коронавируса проник в несколько десятков стран. Кажется, что для него нет преград. Он точно заразнее и, похоже, что живучее. У него другие симптомы, и он быстрее распространяется среди молодых людей.

Чем именно грозит человечеству «омикрон»? Спасет ли от него вакцина? Когда вирус проникнет в Россию? И сможет ли он положить конец пандемии, как бы странно это не звучало? Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Хайдаров поговорил с ведущими вирусологами со всего мира и расскажет все, что известно об «омикроне».

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«Все больные имели одни симптомы, невыносимая головная боль и смертельная усталость», — говорит один из медиков ЮАР.

Похожие симптомы описывает первый переболевший штаммом Омикрон, который до сих пор не может прийти в себя…

«Новый вариант „омикрон“ — необычная штука. Он начинается с покашливаний, переходит в кашель, потом появляется головная боль, заставляет тебя умирать от усталости, ломит кости, и это продолжается несколько дней. Было похоже на жуткое похмелье», — рассказывает первый переболевший коронавирусом штамма «омикрон» Дэрл.

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Никто не знает, как его определить и, главное, как с ним бороться. Новый штамм короновируса за одну неделю привел в ужас всю планету. Формально родина «омикрона» — ЮАР. Именно здесь удалось выделить новую жуткую секвенцию, но фактически это, скорее всего, Ботсвана, говорят ученые. Страна, которая занимает второе место в мире по распространению СПИДа. А еще большая часть населения заражены малярией и туберкулезом. Это словно чашка Петри для любого вируса, а уж тем более такого агрессивного, как ковид.

«Ситуация такая, что иммунный ответ развивался параллельно с инфекционным процессом в человеке, у которого вирус сидел очень долго. Например, больной был с не пролеченным синдромом иммунодефицита, предположим. Вот у нас все мутации сконцентрировались в RBD-домене», — говорит вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Анча Баранова с первых дней возникновения ковида изучает его под электронным микроскопом, все 12 предшественников «омикрона» знает, как свои пять пальцев. И такого, что произошло в африканском варианте, сложно было представить в самом страшном сне и самом апокалиптическом прогнозе… Вот первые полученные изображения белка штамма «омикрон» — на них видно минимум 60 мутаций. В предшественнике — «дельте» — всего десять.

«Четыре мутации раньше уже были проассоциированы с уходом из-под антител. Но антитела все время действуют как пионеры, которые за шест ручками цепляются. И если на каком-то месте мутация, то там шип вырастает, и туда пионер не может ручку поставить», — рассказывает Анча Баранова.

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Новому штамму, скорее всего, не больше месяца от роду. Но он уже проник в 38 стран мира. «Омикрон» распространяется с такой скоростью, что все предшественники выглядят на его фоне — улитками.

«Мы можем ожидать сотни тысяч случаев заражения по всему миру в течение нескольких недель», — прогнозирует микробиолог, профессор из США Джон Кемпбелл.

Профессор Джон Кемпбелл с нетерпением ждет штамм в своей лаборатории — чтобы препарировать его и хоть что-то понять. Пока он только обменивается информацией с коллегами, которые уже видели нового бойца — противника всего человечества.

«Вирус более заразен и способен заразить гораздо быстрее и гораздо большее количество людей», — рассказывает микробиолог, профессор из США Джон Кемпбелл.

А вот сам «омикрон» благодаря своим 60 мутациям, половина из которых сконцентрировались в спайк-белке, прикрепляется к клеткам как голодный клещ.

«Фактически вирус может больше времени находиться в организме. Либо он убьет пациента, если у того совсем все плохо с иммунодефицитом, либо все больше и больше будет мутировать, приспосабливаясь к человеку в принципе», — рассказывает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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Российские туристы, прилетевшие из Намибии и ЮАР, сегодня почти весь день провели в аэропорту «Домодедово». Они отказываются уходить на самоизоляцию. А вот «омикрон» уже, возможно, пришел в Россию. Буквально в конце недели у двух человек, прилетевших на частном самолете из ЮАР тесты на коронавирус оказались положительными. Они на карантине. Если окажется, что это все-таки он, то наш барьер с высокой долей вероятности даст трещину.

«Вакцина у нас есть, противоэпидемиологические мероприятия, которые помогают при этой эпидемии, отработаны. Давайте их применим. И если применим, то с эпидемией справимся уже в следующем году», — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн.

Отечественные ученые тоже ждут вирус, у них заготовлен для него подарок. Специалисты уже приготовили все необходимое, чтобы модернизировать зарекомендовавшую во всем мире защиту от летального исхода — наши отечественные вакцины. Возможно, против нового штамма они окажутся чуть менее эффективны, но это ненадолго.

«Вирус этот культивировать, приготовить небольшое количество вакцины для лабораторных испытаний — все это занимает немного времени. Но потом все зависит от того, какие требования будут предъявлены к разработчикам, какие испытания они должны будут провести», — рассказывает вирусолог Анатолий Альтштейн.

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На сегодня в России полную вакцинацию прошли без малого 64 миллиона человек. А уровень коллективного иммунитета — почти 54%. При этом появился первый регион в стране, где уже достигли необходимого значения в 80% — это Севастополь. Вакцинация по-прежнему остается единственным спасением. Боец у врага хоть и новый, но тактика у него прежняя… И в этом убеждены эксперты на всех континентах

«Стратегия наша должна быть такая, всеми способами уклоняться от коронавируса. А сейчас лучший способ — это вакцинация», — уверена вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«В данном случае нужны две, а лучше — три прививки. То есть сейчас обязательна бустерная доза вакцины для защиты», — поддерживает коллегу микробиолог, профессор из США Джон Кемпбелл.

«Если посмотреть на поступивших в отделения интенсивной терапии, то легко понять, что сюда попадает гораздо больше невакцинированных пациентов. У них чаще доходит до осложнений, чем у привитых. С омикроном будет так же», — уверен профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний Groote Schuur Hospital University of Cape Марк Менделсон.

Парадоксально, но при всей своей опасности «омикрон» подарил ученым и новую надежду. Пока не зафиксировано ни одного смертельного случая именно от него. Возможно, вирус стал более заразен, но менее летален. Ответ вирусологи найдут в ближайшие две-три недели, когда разберут все его рекордные мутации на атомы.