Альтштейн раскритиковал универсальное антитело против всех COVID-штаммов

Антитело 35B5, созданное китайскими учеными, о котором говорят как об основе для универсальной вакцины против коронавирусной инфекции – результат хорошей работы, но едва ли открытие. Об этом 5-tv.ru сообщил вирусолог, специалист по генной инженерии и главный научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Как отметил исследователь, его коллеги из Китая еще не опубликовали научную работу, которая в деталях бы объяснила специфику их открытия. По имеющимся данным Альштейн сделал вывод, что было создано моноклональное тело, способное нейтрализовать разные штаммы коронавируса. Однако степень воздействия на каждый не озвучена. Уже имеющиеся препараты это тоже «умеют», но на определенные разновидности вируса они действуют более эффективно, на другие – менее.

«Я бы не назвал это каким-то чрезмерным открытием, но это, значит, показывает, что есть некий участок на S-белке коронавируса, который является общим для разных штаммов. Но мы же в этом и раньше не сомневались! Потому что вакцины, которые сделаны против уханьского штамма, они действуют и против британского, и против южноафриканского. И против «Дельты» действуют, но в меньшей степени, конечно», — сказал вирусолог 5-tv.ru.

По словам Альштейна, антитела, подобные созданному в Китае, были описаны неоднократно. Сейчас ученые полагают, что определили участок на S-белке, который должен входить в состав всех вакцин, то есть нашли средство, потенциально способное взаимодействовать с разными вариантами вируса. Но будет ли пока гипотетическая вакцина убийственной для абсолютно любого коронавируса – вопрос, который вызывает сомнения у опытного специалиста.

«Это хорошо, это интересная работа, но сказать, что это какой-то специальный большой прорыв – этого я не могу сказать. Что это такого большого даст? У меня уверенности, конечно, нет», — добавил Альштейн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как китайские специалисты сумели обнаружить нашумевшее универсальное антитело 35B5.