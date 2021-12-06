Ревнует? Бывшая девушка Дани Милохина высмеяла Евгению Медведеву

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Анна Павлова
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Гаврилина высмеяла фигуристку Медведеву на фоне слухов о романе с Милохиным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Видео предоставлено StarHit.ru

Юлия Гаврилина показала неоднозначное видео на фоне слухов о романе тиктокера. Поклонники полагают: ее чувства к Дане еще не остыли.

Бывшая возлюбленная звезды TikTok Дани Милохина Юлия Гаврилина высмеяла в соцсетях фигуристку Евгению Медведеву. Вместе с друзьями девушка отправилась на каток, где сняла дерзкое видео на катке: девушка покривлялась на камеру, выполняя «акробатические» элементы и сложные пируэты, пишет StarHit.ru.

С Гаврилиной Милохин расстался в октябре этого года. После парень признавался, что не готов к новым отношениям. Разъяренные поклонники уверены: причиной разрыва стала партнерша тиктокера по проекту «Ледниковый период» Медведева.

Нежные отношения, которые связывают участников ледового шоу зрители заметили давно. Да и сами молодые люди не скрывают: они прекрасно относятся друг к другу, но, к сожалению поклонников, речь идет только о дружбе.

Медведева в свой день рождения призналась в чувствах к Милохину: «Мне с тобой тепло»

Тем не менее в их социальных сетях полно совместных видеороликов, их часто ловят за «обнимашками» и поцелуями. Оба не раз признавались в чувствах друг к другу, из раза в раз подогревая интерес публики к трогательной паре.

Подписчики Гарилиной моментально уловили в видеоролике подтекст. Многие посчитали, что своим поведением девушка явно дала понять, что следит за личной жизнью экс-бойфренда и, по всей видимости, ее чувства еще не остыли.

«Это элементарная ревность. Еще бы, ведь Женя — талантливая фигуристка, которую знает весь мир»;

«Явно троллит Милохина и Медведеву. Молодец, забавно получилось»;

«Вообще Юля постоянно кривляется, но вряд ли она просто так вышла на лед», — догадываются фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуристка Медведева «чуть не вздернулась» из-за неразделенной любви.

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