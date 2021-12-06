Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ

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Ксения Темникова
Эксклюзив 2 413

Пострадавшая в пожаре певица две недели не выходит из комы, но медики уже дают благоприятные прогнозы.

Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ

Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую после сильного пожара в ее московской квартире, сняли с аппарата ИВЛ, сообщает источник 5-tv.ru.

Артистка уже может самостоятельно дышать и постепенно идет на поправку. Медики характеризуют ее состояние как стабильное и дают благоприятные прогнозы.

Информацию подтверждает и пресс-служба Хлебниковой в Instagram.

Instagram @marina_hlebnikova_official

«По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы; Марина дышит сама (не ИВЛ, ни искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают», — говорится в сообщении.

Представители певицы указали, что путь к восстановлению здоровья певицы будет долгим и пообещали публиковать актуальную информацию по мере изменений.

Отмечается, что в СМИ и на просторах сети встречается много непроверенной информации, сплетен и слухов. В связи с этим в пресс-службе певицы призвали журналистов уважать право семьи пострадавшей на частную жизнь.

«Давайте вместе наберемся терпения, и будем ждать скорейшего восстановления Марины Арнольдовны! Спасибо каждому кто поддерживает! Мы все видим!» — добавила команда Хлебниковой.

Трагедия произошла поздно вечером 18 ноября. Артистку доставили в больницу с ожогами 20% тела.

Причина пожара доподлинно не установлена. Предполагается, что певица в состоянии алкогольного опьянения могла уснуть с зажженной сигаретой в руке, что и привело к возгоранию. Однако, по словам коллеги артистки Натальи Штурм, Хлебникова не злоупотребляла спиртным. По другой версии огонь возник из-за короткого замыкания.

Ранее 5-tv писал, что мошенники в Сети используют трагедию Хлебниковой для наживы.

 

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