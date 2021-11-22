Штурм рассказала о настоящем отношении пострадавшей при пожаре Хлебниковой к алкоголю

|
Карина Бернтгольц
1 391

Штурм опровергла слухи об алкогольной зависимости пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Штурм рассказала о настоящем отношении пострадавшей при пожаре Хлебниковой к алкоголю

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

На своей странице в Instagram в беседе с подписчиками певица раскрыла несколько новых фактов о коллеге по цеху.

Пока врачи борются за жизнь пострадавшей при пожаре в собственной квартире Марины Хлебниковой, в сети продолжают гулять слухи относительно причин возгорания. По одной из версий, ЧП могло случиться из-за непотушенной сигареты. Кроме того, в крови исполнительницы хита «Чашка кофию» был обнаружен алкоголь. Основываясь на этих данных, ряд пользователей решили, что артистка регулярно употребляла спиртное, чем якобы и довела себя до реанимации.

Тем не менее в беседе с подписчиками в Instagram певица Наталья Штурм опровергла подобные домыслы и уверила, что никакого повода для них нет — Хлебникова никогда не имела пристрастия к горячительным напиткам.

«Сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен различными марочными алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у нее нет алкозависимости. Были еще два концерта у моих друзей, все довольны, прекрасно отработала, задорная, клевая Маринка. У нее очень тонкая душевная организация. Она человек „без кожи“», — рассказала певица.

Instagram @nataliashturm

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания стала комната звезды на втором этаже. Кровать, на которой нашли певицу спасатели выгорела дотла, остались только пружины.

Вместе со знаменитостью дома были ее мать, неходячий отец, дочь. Первым из полыхающего помещения вынесли отца звезды. Через некоторое время без сознания была найдена и Хлебникова.

Артистку госпитализировали в НИИ имени Склифософского. Медики поместили ее в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, так как она надышалась угарным газом. Также у певицы сильно обгорело лицо, так, что врачи не смогли сразу узнать певицу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марине Хлебниковой требуется плазма крови, так как у нее наблюдается большая крово-лимфо-плазма потеря.

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой
22 нояб
Штурм назвала возможную болезнь Хлебнниковой, которая могла привести к трагедии
21 нояб
Стартап на крови: мошенники пытаются нажиться на трагедии Марины Хлебниковой
21 нояб
Наталья Штурм призвала молиться за Хлебникову: «Такой ожог — это сразу кость»
20 нояб
Все сгорело: в НИИ Склифосовского призвали сдать кровь для Марины Хлебниковой
20 нояб
Пластический хирург оценил тяжесть ожогов на лице Марины Хлебниковой
20 нояб
Смерть остается и витает в воздухе: таролог объяснила пожар в доме Хлебниковой
20 нояб
Перед пожаром Хлебникова умоляла магов изгнать из квартиры приведение
20 нояб
Эксперт рассказал, какие вещи в доме в случае пожара приведут к отравлению угарным газом
20 нояб
Врач не узнал Марину Хлебникову из-за ожогов на лице: «Нужна пересадка кожи»
20 нояб
Порча отвергнутого мужчины или неудачное рождение: почему Хлебниковой не везет
Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
72.76
0.16 82.58
0.32
Никаких ожиданий! Китайский совет дня на понедельник, 22 ноября

Последние новости

11:01
Решение Путина испытать на себе назальную вакцину назвали примером для россиян
10:49
Опухоль, три кисты, шесть пластин: Прилучный рассказал об операциях на лице
10:38
Россиян освободят от подачи деклараций о доходах физических лиц
10:31
Цена на красную икру в России достигла исторического максимума
10:23
В Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественный транспорт
10:22
Телеведущая Анна Калашникова и ее жених готовятся стать родителями

Сейчас читают

Ценный кадр: как закрутить роман с коллегой-мужчиной на работе
Как перевернуло судьбу Руслановой «проклятье» Малявиной, умершей на три недели раньше
Задержанный по делу с мертвецом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве
Выбрал не ту болезнь: врач о шансах Саакашвили «сыграть» Вернике и не сесть

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа