Штурм рассказала о настоящем отношении пострадавшей при пожаре Хлебниковой к алкоголю

На своей странице в Instagram в беседе с подписчиками певица раскрыла несколько новых фактов о коллеге по цеху.

Пока врачи борются за жизнь пострадавшей при пожаре в собственной квартире Марины Хлебниковой, в сети продолжают гулять слухи относительно причин возгорания. По одной из версий, ЧП могло случиться из-за непотушенной сигареты. Кроме того, в крови исполнительницы хита «Чашка кофию» был обнаружен алкоголь. Основываясь на этих данных, ряд пользователей решили, что артистка регулярно употребляла спиртное, чем якобы и довела себя до реанимации.

Тем не менее в беседе с подписчиками в Instagram певица Наталья Штурм опровергла подобные домыслы и уверила, что никакого повода для них нет — Хлебникова никогда не имела пристрастия к горячительным напиткам.

«Сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен различными марочными алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у нее нет алкозависимости. Были еще два концерта у моих друзей, все довольны, прекрасно отработала, задорная, клевая Маринка. У нее очень тонкая душевная организация. Она человек „без кожи“», — рассказала певица.

Instagram @nataliashturm

Пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания стала комната звезды на втором этаже. Кровать, на которой нашли певицу спасатели выгорела дотла, остались только пружины.

Вместе со знаменитостью дома были ее мать, неходячий отец, дочь. Первым из полыхающего помещения вынесли отца звезды. Через некоторое время без сознания была найдена и Хлебникова.

Артистку госпитализировали в НИИ имени Склифософского. Медики поместили ее в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, так как она надышалась угарным газом. Также у певицы сильно обгорело лицо, так, что врачи не смогли сразу узнать певицу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марине Хлебниковой требуется плазма крови, так как у нее наблюдается большая крово-лимфо-плазма потеря.