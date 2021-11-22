Штурм рассказала о настоящем отношении пострадавшей при пожаре Хлебниковой к алкоголю
Штурм опровергла слухи об алкогольной зависимости пострадавшей при пожаре Хлебниковой
Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
На своей странице в Instagram в беседе с подписчиками певица раскрыла несколько новых фактов о коллеге по цеху.
Пока врачи борются за жизнь пострадавшей при пожаре в собственной квартире Марины Хлебниковой, в сети продолжают гулять слухи относительно причин возгорания. По одной из версий, ЧП могло случиться из-за непотушенной сигареты. Кроме того, в крови исполнительницы хита «Чашка кофию» был обнаружен алкоголь. Основываясь на этих данных, ряд пользователей решили, что артистка регулярно употребляла спиртное, чем якобы и довела себя до реанимации.
Тем не менее в беседе с подписчиками в Instagram певица Наталья Штурм опровергла подобные домыслы и уверила, что никакого повода для них нет — Хлебникова никогда не имела пристрастия к горячительным напиткам.
«Сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась. Весь стол был уставлен различными марочными алкогольными напитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у нее нет алкозависимости. Были еще два концерта у моих друзей, все довольны, прекрасно отработала, задорная, клевая Маринка. У нее очень тонкая душевная организация. Она человек „без кожи“», — рассказала певица.
Ранее 5-tv.ru писал, что Марине Хлебниковой требуется плазма крови, так как у нее наблюдается большая крово-лимфо-плазма потеря.
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