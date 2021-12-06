Стали известны дата и место прощания с Марком Рудинштейном. Проводить в последний путь создателя «Кинотавра» можно будет в Доме кино 8 декабря. Об этом сообщила жена знаменитого кинопродюсера Наталия.

«Прощание состоится 8 декабря в 11:30 в Доме кино», — рассказала она РИА Новости, уточнив, что после траурной церемонии пройдет кремация.

Марка Рудинштейна госпитализировали в Москве с сердечным приступом в ноябре. Также звезде диагностировали инсульт. Состояние знаменитости постепенно ухудшалось. Создатель «Кинотавра» впал в кому, врачам пришлось подключить его к аппарату ИВЛ. К сожалению, спасти кинодеятеля медикам так и не удалось.