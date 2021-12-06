Кто унаследует «Кинотавр» после смерти Марка Рудинштейна

Главным детищем продюсера был кинофестиваль, открывший путь в карьере многим российским звездам.

Сергей Жорин рассказал, на что могут претендовать наследники умершего 5 декабря кинопродюсера Марка Рудинштейна. Звездный адвокат напомнил, что по закону наследниками первой очереди являются дети, родители и супруги. У кинодеятеля таких родственников двое — жена и дочь.

«При этом супруга может претендовать на выделение супружеской доли из имущества, которое было нажито в период брака», — подчеркнул Жорин в комментарии 5-tv.ru.

Он добавил, что на распределение наследственного имущества может существенно повлиять наличие завещания, однако составил ли его при жизни Рудинштейн, пока не известно. Также остается тайной, что именно он оставил близким в качестве наследства.

«Одно из главных достижений Рудинштейна — это создание „Кинотавра“, который был им продан в 2005 году. Если бы „Кинотавр“ до настоящего времени принадлежал Рудинштейну, то тогда наследники поспорили бы за права на него. В настоящее время организатором фестивалей является ООО „Кинотавр“. Следовательно, если бы ООО принадлежало Рудинштейну, то между наследниками делились бы доли в указанной компании», — рассказал Жорин.

Он добавил, что ООО «Кинотавр» принадлежат права на товарные знаки «Кинотавр», однако они не делились бы между наследниками, так как являются собственностью компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Марк Рудинштейн боялся повторить судьбу ранее умершего создателя «Ералаша» Бориса Грачевского.