Кто унаследует «Кинотавр» после смерти Марка Рудинштейна
Жорин разъяснил права наследников Марка Рудинштейна
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Главным детищем продюсера был кинофестиваль, открывший путь в карьере многим российским звездам.
Сергей Жорин рассказал, на что могут претендовать наследники умершего 5 декабря кинопродюсера Марка Рудинштейна. Звездный адвокат напомнил, что по закону наследниками первой очереди являются дети, родители и супруги. У кинодеятеля таких родственников двое — жена и дочь.
«При этом супруга может претендовать на выделение супружеской доли из имущества, которое было нажито в период брака», — подчеркнул Жорин в комментарии 5-tv.ru.
Он добавил, что на распределение наследственного имущества может существенно повлиять наличие завещания, однако составил ли его при жизни Рудинштейн, пока не известно. Также остается тайной, что именно он оставил близким в качестве наследства.
«Одно из главных достижений Рудинштейна — это создание „Кинотавра“, который был им продан в 2005 году. Если бы „Кинотавр“ до настоящего времени принадлежал Рудинштейну, то тогда наследники поспорили бы за права на него. В настоящее время организатором фестивалей является ООО „Кинотавр“. Следовательно, если бы ООО принадлежало Рудинштейну, то между наследниками делились бы доли в указанной компании», — рассказал Жорин.
Он добавил, что ООО «Кинотавр» принадлежат права на товарные знаки «Кинотавр», однако они не делились бы между наследниками, так как являются собственностью компании.
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