«Мне так страшно»: почему Рудинштейн боялся повторить судьбу Грачевского
Безрукова рассказала о страхе Рудинштейна повторить судьбу Грачевского
Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Создатель «Кинотавра» умер накануне, 5 декабря, на 76-м году жизни.
Актриса Ирина Безрукова рассказала, что режиссер Марк Рудинштейн боялся повторить судьбу Бориса Грачевского. По словам артистки, создатель «Кинотавра» проходил лечение в одной клинике с отцом «Ералаша», и его искренне пугало, что врачи не смогли спасти коллегу.
«Когда мы встретились на передаче, посвященной уходу Бориса Грачевского, Марк Григорьевич выглядел таким потерянным, маленьким, трогательным. Он тогда сказал: «Ирочка, мне так страшно! Потому что я лечусь в той же больнице. Там такие хорошие врачи, а вот Бори не стало!» — написала звезда в прощальном посте на своей странице в Instagram.
Безрукова добавила, что много лет была знакома и Рудинштейном и благодарна ему за помощь, которую он оказывал ее семье.
Режиссер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн скончался в воскресенье, 5 декабря, на 76-м году жизни.
Как выяснил 5-tv.ru, кинодеятеля госпитализировали с сердечным приступом 17 ноября, ему также диагностировали инсульт. Через неделю медики ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Продюсер скончался, не приходя в сознание.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Фурман заявил о долге перед ним Рудинштейна.
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