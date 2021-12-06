«Мне так страшно»: почему Рудинштейн боялся повторить судьбу Грачевского

Создатель «Кинотавра» умер накануне, 5 декабря, на 76-м году жизни.

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что режиссер Марк Рудинштейн боялся повторить судьбу Бориса Грачевского. По словам артистки, создатель «Кинотавра» проходил лечение в одной клинике с отцом «Ералаша», и его искренне пугало, что врачи не смогли спасти коллегу.

«Когда мы встретились на передаче, посвященной уходу Бориса Грачевского, Марк Григорьевич выглядел таким потерянным, маленьким, трогательным. Он тогда сказал: «Ирочка, мне так страшно! Потому что я лечусь в той же больнице. Там такие хорошие врачи, а вот Бори не стало!» — написала звезда в прощальном посте на своей странице в Instagram.

Безрукова добавила, что много лет была знакома и Рудинштейном и благодарна ему за помощь, которую он оказывал ее семье.

Instagram @irina_bezrukova_official

Режиссер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн скончался в воскресенье, 5 декабря, на 76-м году жизни.

Как выяснил 5-tv.ru, кинодеятеля госпитализировали с сердечным приступом 17 ноября, ему также диагностировали инсульт. Через неделю медики ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Продюсер скончался, не приходя в сознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Фурман заявил о долге перед ним Рудинштейна.