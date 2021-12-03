Иван Ургант трогательно простился с бабушкой: «Почему только она меня выбрала?»

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Алексей Хитров
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Иван Ургант трогательно простился с великой бабушкой

Иван Ургант трогательно простился с бабушкой: «Почему только она меня выбрала?»

Фото: www.globallookpress / Natalya Loginova

Тема:
Умерла Нина Ургант

О смерти звезды «Белорусского вокзала», актрисы Нины Ургант стало известно 3 декабря.

Актер и телеведущий Иван Ургант, весь день хранивший молчание по поводу смерти своей бабушки, актрисы Нины Ургант, скончавшейся сегодня на 93-м году жизни, наконец, отозвался на трагическом событии.

«А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете…» — написал Ургант в своем Instagram-аккаунте.

Популярный телеведущий добавил, что у него с бабушкой были особые отношения, она любила его больше других близких, больше мужей и немногочисленных подруг. Ургант написал трогательный пост, из которого становится ясно, насколько он и его бабушка были привязаны друг к другу.

«Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился, а она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. „Ванята, приезжай“ — и я на двойке-автобусе с Невского к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду. А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый», — поделился Ургант.

Instagram @urgantcom

«Просыпаюсь от дикой боли»: врачи не смогли помочь страдавшей болезнью Паркинсона Нине Ургант

Нина Ургант родилась в семье офицера 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области. Выпускница Ленинградского театрального института имени Островского. Больше всего она известна зрителям по роли в картине «Белорусский вокзал», где она сыграла медсестру Раю.

Последней ролью в кино Нины Ургант стала работа в картине «Азиат» 2008 года. Творческий путь актрисы отмечен множеством наград в сфере театра и кино. Она скончалась утром 3 декабря на 93-м году жизни. Пока нет информации о причине смерти, а также дате и месте прощания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РФ Сергей Мигицко назвал уход Нины Ургант невосполнимой утратой для Петербурга и России.

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Умерла Нина Ургант
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