«На кровати в последней комнате»: детали ухода из жизни звезды советского кино Нины Ургант

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 3 687

Стали известны подробности о смерти актрисы Нины Ургант

Фото, видео: globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru; ok.ru / Елена Герусова

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Умерла Нина Ургант

Первой о кончине 92-летней актрисы узнала сиделка, которая ухаживала за ней в последнее время.

Заслуженная артистка РСФСР скончалась 3 декабря на 93-м году жизни. В последние годы за ней ухаживала помощница сына знаменитости, актера и телеведущего Андрея Урганта.

Как стало известно, именно она обнаружила всенародно любимую актрису в ее квартире на набережной Крюкова канала в Петербурге. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Нина Ургант находилась в кровати в последней четвертой комнате квартиры. По словам ее помощницы, у нее была болезнь Паркинсона. Заявку передали в скорую помощь. О происшествии доложили в следственный отдел Адмиралтейского района», — рассказал источник KP.RU.

В Александринском театре, на сцену которого актриса выходила более 30 лет, 5-tv.ru прокомментировали информацию о причине смерти основательницы знаменитой кинодинастии.

«Медицинской справки у нас нет, безусловно. Но она умерла на 93-м году жизни. И достаточно давно уже не выходила из дома», — отметила пресс-секретарь театра Елена Герусова

Как рассказывала в последних интервью сама Нина Ургант, несколько лет назад врачи поставили ей неутешительный диагноз — болезнь Паркинсона. Звездный внук актрисы, телеведущий Иван Ургант показывал любимую бабушку лучшим врачам и возил на консультацию в Израиль.

Однако медики ничем помочь не могли. В прошлом году стало известно, что состояние здоровья Нины Николаевны сильно ухудшилось. Она признавалась, что ежедневно страдает от невыносимых болей в позвоночнике и мечтает, чтобы они когда-нибудь прекратились.

Ранее актер, близкий друг и почти ровесник знаменитости Иван Краско рассказал, что много лет не виделся с коллегой, но периодически созванивался с ней по телефону. В последний раз Краско и Ургант разговаривали этим летом.

По словам артиста, Нина Николаевна предпочитала не жаловаться на свое самочувствие, но по ее голосу можно было понять, что ей явно нездоровиться. В разговоре с Краско она призналась, что в ее возрасте каждый выход из дома связан с определенным риском для жизни, поэтому она старается не покидать своей квартиры.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущий Иван Ургант рассказал о детстве со своей великой бабушкой.

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