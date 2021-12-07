Ад для сердечников и астматиков: как холод в квартире влияет на здоровье
Врач Лев Авербах рассказал, чем опасен холод в квартире для здоровья
Фото, видео: Depositphotos / Vadymvdrobot; 5-tv.ru
Повышенная влажность или сухость воздуха на фоне низкой температуры в доме грозит не только общим недомоганием, но и риском развития серьезных заболеваний, объяснил врач Лев Авербах.
Постоянный холодный воздух в квартире может привести к обострению хронических заболеваний и повысить риск развития новых. Да и находиться в помещении, где столбик термометра едва достигает 14-15 градусов, просто некомфортно. Есть риск заболеть ринитом, ангиной и пневмонией.
В эксклюзивном интервью 5-tv.ru генеральный директор и главный врач частной Скорой медицинской помощи «КОРИС» Лев Авербах рассказал, насколько опасен холод в квартире для здоровья и как уберечь себя от возможных последствий.
Одной из угроз может быть повышенная влажность. Влажность в сочетании с жарой превращает квартиру в «парник», который точно не полезен людям с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем. Опасаться такого «парника» стоит и тем, у кого есть кожные заболевания.
При обычной температуре, но высокой влажности человек может почувствовать общее недомогание и слабость.
«Повышенная влажность чаще бывает, если в квартире или в доме где-то скопилась вода, например, в подвале. От нее образуется грибок. Побороть ее легко — достаточно открыть форточку. Но постоянно жить во влажности нехорошо. Она действует на дыхательные пути, легкие, бронхи», — заверил эксперт.
Свою опасность несет и слишком сухой воздух. Это особенно актуально в зимний период, когда в квартире круглые сутки греют горячие батареи.
«Сухость в квартире, где греют батареи, негативно действует на дыхательные пути. Здоровым ничего, а больные начинают подкашливать. Как избавиться? Простой дедовский способ — мокрую чистую тряпку на батарею», — посоветовал врач.
Авербах пояснил, что чем больше у человека заболеваний и чем он старше, тем хуже он переносит воздействие внешней среды, и, как следствие, тяжелее находится в холодной квартире.
«Кровь не так активно идет по сосудам. Поэтому пожилым людям тяжелее. Плюс непросто людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, хроническим обструктивным бронхитом», — сказал он.
Чтобы предостеречь себя, стоит выбирать правильную одежду. Если в помещении холодно, грамотно одеться, приобрести термобелье.
Как напоминает Роспотребнадзор, нормальная температура в жилых комнатах в холодное время года должна быть в пределах 18-24 градусов, а в теплый период — 20-28 градусов.
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