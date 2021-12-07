Ад для сердечников и астматиков: как холод в квартире влияет на здоровье

Повышенная влажность или сухость воздуха на фоне низкой температуры в доме грозит не только общим недомоганием, но и риском развития серьезных заболеваний, объяснил врач Лев Авербах.

Постоянный холодный воздух в квартире может привести к обострению хронических заболеваний и повысить риск развития новых. Да и находиться в помещении, где столбик термометра едва достигает 14-15 градусов, просто некомфортно. Есть риск заболеть ринитом, ангиной и пневмонией.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru генеральный директор и главный врач частной Скорой медицинской помощи «КОРИС» Лев Авербах рассказал, насколько опасен холод в квартире для здоровья и как уберечь себя от возможных последствий.

Одной из угроз может быть повышенная влажность. Влажность в сочетании с жарой превращает квартиру в «парник», который точно не полезен людям с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем. Опасаться такого «парника» стоит и тем, у кого есть кожные заболевания.

При обычной температуре, но высокой влажности человек может почувствовать общее недомогание и слабость.

«Повышенная влажность чаще бывает, если в квартире или в доме где-то скопилась вода, например, в подвале. От нее образуется грибок. Побороть ее легко — достаточно открыть форточку. Но постоянно жить во влажности нехорошо. Она действует на дыхательные пути, легкие, бронхи», — заверил эксперт.

Свою опасность несет и слишком сухой воздух. Это особенно актуально в зимний период, когда в квартире круглые сутки греют горячие батареи.

«Сухость в квартире, где греют батареи, негативно действует на дыхательные пути. Здоровым ничего, а больные начинают подкашливать. Как избавиться? Простой дедовский способ — мокрую чистую тряпку на батарею», — посоветовал врач.

Авербах пояснил, что чем больше у человека заболеваний и чем он старше, тем хуже он переносит воздействие внешней среды, и, как следствие, тяжелее находится в холодной квартире.

«Кровь не так активно идет по сосудам. Поэтому пожилым людям тяжелее. Плюс непросто людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, хроническим обструктивным бронхитом», — сказал он.

Чтобы предостеречь себя, стоит выбирать правильную одежду. Если в помещении холодно, грамотно одеться, приобрести термобелье.

Как напоминает Роспотребнадзор, нормальная температура в жилых комнатах в холодное время года должна быть в пределах 18-24 градусов, а в теплый период — 20-28 градусов.

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