«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

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Василий Заика
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Финальная встреча в рамках группового этапа турнира проходила в Петербурге на «Газпром Арене».

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Тема:
Лига Чемпионов

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов. Как сообщает «Спорт-Экспресс», финальная встреча в рамках группового этапа турнира проходила в Петербурге на «Газпром Арене» и закончилась со счетом 3:3.

Счет был открыт на 2-й минуте усилиями нападающего гостей Тимо Вернера. Росс Баркли с углового навесил на ближнюю штангу, Андреас Кристенсен осуществил скидку во вратарскую, а Вернер поразил пустые ворота «сине-бело-голубых». Стоит отметить, что этот гол стал самым быстрым пропущенным мячом за всю историю выступления «петербуржцев» в Лиге чемпионов.

Равновесие на табло восстановил Клаудиньо. Дуглас Сантос сыграл на подборе около штрафной площади и сделал подачу во вратарскую, полузащитник «Зенита» опередил опекуна и головой переправил «круглого» в сетку.

Вскоре после данного эпизода Сердар Азмун вывел хозяев поля вперед. «Сине-бело-голубые» перехватили мяч в центре поля, Малком отдал пас вразрез — Азмун подхватил мяч, вышел один на один, обыграл Кепу и поразил пустые ворота соперника.

Авторами следующих двух голов стали гости — Тимо Вернер и Ромелу Лукаку. «Челси» повел в счете. Под занавес Магомед Оздоев спас «Зенит» от поражения. Итоговый счет на табло — 3:3.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург встретил игроков английского клуба «Челси» 14-градусным морозом.

Тема:
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