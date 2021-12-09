Пошел во все тяжкие: Прохор Шаляпин растрачивает наследство покойной жены?

Ранее у артиста не было возможности приобретать такие шикарные авто — но, видимо, все изменилось.

Певец Прохор Шаляпин купил себе Mercedes за 15 миллионов рублей, хотя раньше таких трат позволить себе не мог, а за наследство покойной жены Татьяны Дэвис сражаться не собирался. Фотографией серебристой иномарки он похвастался с подписчиками своего Instagram-аккаунта.

«Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!» — подписал артист фотографию у шикарного внедорожника.

Instagram @shalyapin_official

Сайт KP.RU вспомнил о том, что еще до свадьбы умершая жена Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве и предположил, что именно на деньги от их продажи и было куплено авто. Сам артист приобретение с финансовой точки зрения не комментировал.

В комментариях к публикации подписчики выражают недоумение и горечь — ведь, казалось бы, совсем недавно Шаляпин был убит горем, писал чувственные посты в Instagram, посвященные жене и даже выпустил очень грустную песню. Но, с точки зрения пользователей, недолго музыка играла.

«Битый горем вдовец»;

«Не прошло и полгода»;

«Еще постель не остыла», — выражают мнение подписчики.

Впрочем, Шаляпин, по своему обыкновению, критику пользователей игнорирует — и, вероятно, прямо сейчас катается по Москве на серебристом Mercedes .

Жена певца Татьяна Дэвис умерла от коронавируса, заразившись на третий день после шумной свадьбы в американском Лас-Вегасе. На молодом муже она не экономила — каждое свидание ей обходилось в несколько миллионов рублей.

Недавно 5-tv.ru рассказывал о том, как Шаляпин открестился от знакомства с избившим замминистра Тропко актером.