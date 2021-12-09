Пошел во все тяжкие: Прохор Шаляпин растрачивает наследство покойной жены?
Прохор Шаляпин купил автомобиль за 15 миллионов рублей
Фото: Instagram @shalyapin_official
Ранее у артиста не было возможности приобретать такие шикарные авто — но, видимо, все изменилось.
Певец Прохор Шаляпин купил себе Mercedes за 15 миллионов рублей, хотя раньше таких трат позволить себе не мог, а за наследство покойной жены Татьяны Дэвис сражаться не собирался. Фотографией серебристой иномарки он похвастался с подписчиками своего Instagram-аккаунта.
«Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!» — подписал артист фотографию у шикарного внедорожника.
Сайт KP.RU вспомнил о том, что еще до свадьбы умершая жена Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве и предположил, что именно на деньги от их продажи и было куплено авто. Сам артист приобретение с финансовой точки зрения не комментировал.
В комментариях к публикации подписчики выражают недоумение и горечь — ведь, казалось бы, совсем недавно Шаляпин был убит горем, писал чувственные посты в Instagram, посвященные жене и даже выпустил очень грустную песню. Но, с точки зрения пользователей, недолго музыка играла.
«Битый горем вдовец»;
«Не прошло и полгода»;
«Еще постель не остыла», — выражают мнение подписчики.
Впрочем, Шаляпин, по своему обыкновению, критику пользователей игнорирует — и, вероятно, прямо сейчас катается по Москве на серебристом Mercedes .
Жена певца Татьяна Дэвис умерла от коронавируса, заразившись на третий день после шумной свадьбы в американском Лас-Вегасе. На молодом муже она не экономила — каждое свидание ей обходилось в несколько миллионов рублей.
Недавно 5-tv.ru рассказывал о том, как Шаляпин открестился от знакомства с избившим замминистра Тропко актером.
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