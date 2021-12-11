🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 декабря, растущая Луна в Рыбах рекомендует всем знакам зодиака советует тщательно следить за тем, что и кому они говорят.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 декабря, растущая Луна в Рыбах рекомендует всем знакам зодиака советует тщательно следить за тем, что и кому они говорят: слова сегодня обладают особо разрушительной силой. Можно легко испортить себе репутацию и карму, запустив неправдивую сплетню или спровоцировав скандал на ровном месте.
Пока Луна растет в знаке Рыбы, в людях бурлят их романтические порывы, они щедры и полны мечтаний. В эти лунные сутки полезно проанализировать все, что произошло с вами в течение последнего месяца: этот анализ заложить крепкий фундамент для ваших успехов в новом периоде. Лучше делать это уединенно и сконцентрировано.
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♈ Овен
Ваше главное слово на сегодня — «нет». Нужно учиться отказываться от того, что не входит в ваши трудовые обязанности или идет вразрез с вашими интересами. Иначе под конец дня представители знака ощутят себя выжатыми половыми тряпками, об которых вытерли ноги все, кому не лень.
Космический совет: ваше главное слово на сегодня — «нет».
♉ Телец
11 декабря стоит держать себя не просто в руках — в ежовых рукавицах. Вокруг будет много соблазнов — и только интуиция и здравый смысл подскажут, на какие из них стоит сказать «да».
Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.
♊ Близнецы
В эти лунные сутки представителям знака зодиака придется доказывать свою компетентность. Впрочем, назначить экзамен или какие-либо тесты именно на этот день — хорошая идея: Вселенная на стороне Близнецов и подскажет им в нужный момент.
Космический совет: смело доказывайте свою компетентность.
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♋ Рак
Для Рака лучший помощник в делах сегодня — его хорошее настроение. Он благодушен, расслаблен и полон обаяния. Вселенная это чувствует и отвечает представителям знака взаимностью: многие дела в эти сутки решаются будто сами по себе.
Космический совет: пребывайте в отличном настроении!
♌ Лев
Девиз дня — осторожность и бдительность! Представители знака рискуют сегодня стать жертвой сплетен или оказаться втянутыми в сомнительную аферу. Поэтому держите ушки на макушке: внимательно слушайте, что о вас говорят за спиной — и не слишком доверяйте тому, что говорят в глаза.
Космический совет: будьте осторожны и бдительны.
♍ Дева
Отличный день для романтики. Одиноким представителям знака зодиака стоит поискать свое счастье, отправившись на прогулку или в другое интересное место. А тем, кто уже находится в отношениях — звезды настойчиво нашептывают побаловать вниманием своих половинок.
Космический совет: уделите внимание своему партнеру.
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♎ Весы
День категорически не подходит для решения рабочих вопросов: все будет идти через пень-колоду — это будет бесить представителей знака — что в свою очередь будет отражаться на их работоспособности и эффективности не лучшим образом.
Космический совет: забудьте о работе.
♏ Скорпион
11 декабря представители астрологического символа с легкостью увлекут за собой окружающих: их красноречие и вкусные идеи будут действовать на людей, как свет лампы на мотыльков. Вот только стоит быть осторожнее со своими обещаниями: высока вероятность, что их реализацию у Скорпиона не хватит ни сил, ни энтузиазма.
Космический совет: не разбрасывайтесь обещаниями.
♐ Стрелец
Стрельцы, отличный день для планирования и мечтаний — а вот для практической реализации этих идей период совсем неподходящий. Любой идеи стоит дать «настояться» — а потом взглянуть на нее более трезвым критичным взглядом. Это убережет от многих ошибок и денежных трат.
Космический совет: относитесь к собственным идеям более критично.
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♑ Козерог
Представителей этого астрологического символа ждет эмоциональный шторм: показатели барометра чувств будут скакать, как у беременных. И тут одно из двух: либо направить весь внутренний «океан» на какое-то важное дело; либо взять себя в руки и жестко контролировать свое поведение.
Космический совет: контролируйте свое поведение.
♒ Водолей
Кому 11 декабря стоит быть особенно осторожным с деньгами — так это Водолеям. По любому финансовому вопросу сейчас стоит советоваться с опытным товарищем или даже профессионалом.
Космический совет: соблюдайте осторожность в финансовых вопросах.
♊ Рыбы
День не подходит для важных решений. Также не стоит кидаться выполнять каждое поручение сломя голову: планы рискуют быстро поменяться — и окажется, что весь труд был напрасен. Это касается и дорогостоящих покупок. Лучшая линия поведения — провести день неспешно, расслабленно и максимально приятно для себя.
Космический совет: позвольте себе расслабиться по-настоящему.
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