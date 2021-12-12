Почему развод Григория Лепса с женой связывают с долгами артиста

Вокруг истинной причины предстоящего развода Григория Лепса с супругой сейчас ходит немало слухов. Многие недоумевают, почему пара решила расстаться после 20 лет на первый взгляд вполне счастливого брака.

Певец вместе со второй женой Анной Шаплыковой воспитывают троих прекрасных детей, путешествуют и не выясняют отношения на публику. Что же пошло не так?

Одним из возможных вариантов, как говорят, могут быть, как ни странно, деньги.

Сам Лепс, который в последнее время сильно похудел — на целых 14 килограммов, что не ускользнуло от внимания поклонников.

«Если я буду сильно худой, все будут думать, что мне нечего есть и будут давать денежку», — отшучивается певец в программе «Ты не поверишь».

Так может быть, его финансовое положение действительно оставляет желать лучшего?

Артист признавался, что жена всегда поддерживала его и заботилась о нем. Когда у него возникли проблемы с голосом, и он мог потерять работу, Анна была рядом и не дала ему опустить руки в трудной ситуации.

Именно поэтому все подозревают неладное, так как со стороны кажется довольно странным — как могла преданная спутница жизни сама стать инициатором развода.

У Лепса, как известно, есть квартира в центре Москвы площадью 320 квадратных метров, а также трехэтажный особняк на Рублевке в тайском стиле. Также имеется целый автопарк автомобилей класса «люкс» и «премиум». Кроме этого, артист — обладатель коллекции старинных икон и гравюр. Причем, самый дорогой экземпляр в его собрании стоит больше миллиона долларов.

Совместно с женой они владеют ювелирным домом и салоном элитной оптики. По словам Лепса, ювелирным бизнесом в основном занимается жена, а продажей очков — его партнер.

Несколько лет назад певец открыл собственный ресторан, на открытие которого собрались сливки российского шоу-бизнеса. Однако дело не пошло и этой весной ресторан прогорел. До этого пришлось закрыть еще одну точку общепита по продаже выпечки.

Лепс признается — экономить он не умеет, за что его всегда критиковали друзья и даже супруга.

По мнению некоторых коллег по сцене, не исключено, что развод затевается ради одного — решения нависшей над артистом угрозы финансового краха.

При этом, по словам адвоката, вопрос о разделе имущества и бизнеса между супругами пока не поднимался. Предполагается, что они расстанутся мирно и без громких скандалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Миро рассказала, почему одобряет решение жены Лепса развестись.