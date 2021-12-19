🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 декабря, наступило Полнолуние в Близнецах. Представителей всех знаков зодиака ожидают серьезные сдвиги в жизни. Кто-то встретит свою любовь, у кого-то закончится давняя ссора, третьих ждут значительные перемены на работе, а других — в собственном сознании. В одних случаях придется проявить осторожность, а в остальных — играть по-крупному. Как понять, что делать именно вам? Следуйте за своим сердцем.

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♈ Овен

Покрасьте волосы серебристой краской, запишитесь на курсы изучения языка майя, отведайте еды, которая покажется экзотичной даже жителям Китая — звезды призывают вас сделать что-то очень необычное сегодня, Овны. Используйте силу полнолуния, чтобы сказать «да» желанному, но неизвестному.

Космический совет: забудьте про страх и исполните самую безумную мечту.

♉ Телец

То, с чем вы продолжаете бороться, продолжает оставаться в вашей жизни, Тельцы. В итоге вещи, которые нам не нравятся, остаются с нами очень надолго. Выходит, иногда выгоднее прекратить борьбу, чем добиться победы. Пусть недоброжелатели думают, что хотят — проявите мудрость и не платите огромную цену только ради самолюбия.

Космический совет: гордость и гордыня — не одно и то же. Не слушайте вторую.

♊ Близнецы

Полнолуние в вашем знаке, Близнецы, и оно подарит вам невероятное приключение! Конечно, если вы позволите Вселенной вести вас и не будете сопротивляться. Звезды говорят, что у вас есть шанс воссоединиться с кем-то из прошлого. С тем самым человеком, в отношениях с которым всегда чувствовалась искра. Доверьтесь побуждениям своего сердца и проявите инициативу.

Космический совет: следуйте порывам своей души, чтобы получить максимум подарков от полнолуния в вашем знаке.

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♋ Рак

Вы должны поверить, что все важные вещи в вашей жизни происходят ровно тогда, когда приходит нужно время. Прекратите торопить Вселенную и накручивать себя, что уже слишком поздно. Лишние нервы и стресс только отнимают силы и демотивируют. А вам скоро понадобится энергия для усердной работы.

Космический совет: иногда Вселенная не исполняет наши желания, чтобы нас защитить.

♌ Лев

Полнолуние принесет в вашу жизнь счастливую случайность, любовь и романтику, Львы! Пришло время открыть свое сердце новому и простить прошлые ошибки. Звезды рекомендуют избавиться сегодня от любого сопротивления и насладиться магией любви, единения и принятия.

Космический совет: в вашей личной жизни все начинает складываться очень удачно!

♍ Дева

Скоро вы станете свидетелем серьезных изменений в вашей профессиональной жизни, Девы. Полнолуние принесет с собой серьезный сдвиг, который вам долгожданную финансовую безопасность. Только разыграйте свои карты правильно. Не нужно принимать поспешных решений.

Космический совет: к изобилию вас приведут только последовательные усилия.

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♎ Весы

В сфере любви иногда все бывает очень сложно и запутано, Весы. Мы почти никогда точно не знаем, куда приведет нас путь. Остается только доверять своему сердцу и преодолевать страхи. Если хотите, чтобы все наладилось, доверьтесь Вселенной. Ваш человек всегда будет с вами, а чужой… Пусть уходит.

Космический совет: просто доверяйте своему сердцу, и все наладится.

♏ Скорпион

Бывают моменты, когда мы должны выйти и громко объявить о себе. А еще бывают периоды, когда нужно работать за кулисами, а не на сцене. Звезды указывают, что сейчас от вас требуется именно второе, Скорпионы. Станьте сегодня невидимым героем, который приносит в мир больше красоты и волшебства.

Космический совет: сегодня вам нужно работать за кулисами, а не на сцене.

♐ Стрелец

Сегодня у вас на уме только деньги, Стрельцы. И действительно, ожидайте грандиозных доходов. Приготовьтесь получить поощрение от Вселенной. Сегодня вы сможете примерить на себя роль короля замка и отправиться за роскошным подарком для себя. Когда в последний раз вы ходили по магазинам или наслаждались изысканными блюдами? Пришло время устроить себе праздник.

Космический совет: сделайте себе дорогой подарок.

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♑ Козерог

В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно выбрать: продолжать тихонько жить, плывя по течению, или все изменить, следуя своему истинному призванию. Наберитесь мужества, Козероги. Полнолуние призывает вас поставить на карту все. Перемены все равно неизбежны, так зачем мелочиться?

Космический совет: вы давно задумывались о необходимости изменить что-то важное в своей жизни. Полнолуние призывает именно к этому.

♒ Водолей

Если вы хотите добиться цели, придется потерпеть, и, главное, — верить в таинственные силы выше. Проблемы, стоящие на вашем пути, носят временный характер. Имейте это ввиду, когда они начнут вас отягощать. Как бы то ни было, Вселенная повернулась к вам, Водолеи. Она поможет вам реализовать все свои мечты и изменить жизнь к лучшему. Не упускайте этот подарок судьбы.

Космический совет: настало время изменить свою жизнь.

♊ Рыбы

Когда вы окажетесь в замке иллюзий, ущипните себя. Наверняка ваши приоритеты расставлены неверно. Отвечайте за свои время и энергию, Рыбы. Они — ваши самые большие ресурсы. Вселенная просит вас направить их в правильном направлении. В сфере труда два одинаково важных проекта могут сыграть в перетягивание каната за ваше внимание. Найдите баланс.

Космический совет: возьмите ответственность за свои время и энергию.

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