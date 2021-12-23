Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой сделали операцию
Около месяца звезда 1990-х провела в реанимации, теперь она идет на поправку. По оценке медиков, лицо певицы получило серьезные повреждения.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
Пострадавшей при пожаре в собственной квартире Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению обожженной кожи. Как стало известно 5-tv.ru, певице предстоит еще не одно оперативное хирургическое вмешательство.
Повреждения кожи головы, в частности, лица, популярной в 1990-х исполнительницы довольно сильные. Ранее сообщалось, что у 56-летней Хлебниковой диагностированы ожоги 20% тела. Процесс восстановления будет долгим. По всей видимости, грядущий Новый год звезда встретит на больничной койке.
ЧП в московской квартире по улице Ратная Марины Хлебниковой произошло вечером 18 ноября. Загорелась комната самой певицы. С ожогами и отравлением угарным газом ее экстренно госпитализировали, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
В реанимации селебрити провела около месяца, позднее опасность для ее здоровья миновала — и ее перевели в обычную палату. Друзья и поклонники страшно переживали за артистку, но прогнозы ее выздоровления положительные: врачи не исключили, что звезда может вернуться на сцену. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.
По мнению медиков, главное для звезды — сохранить зрение после ожога роговицы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи не видят рисков для жизни Хлебниковой.
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