Пострадавшей при пожаре Марине Хлебниковой сделали операцию

Пострадавшей при пожаре в собственной квартире Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению обожженной кожи. Как стало известно 5-tv.ru, певице предстоит еще не одно оперативное хирургическое вмешательство.

Повреждения кожи головы, в частности, лица, популярной в 1990-х исполнительницы довольно сильные. Ранее сообщалось, что у 56-летней Хлебниковой диагностированы ожоги 20% тела. Процесс восстановления будет долгим. По всей видимости, грядущий Новый год звезда встретит на больничной койке.

ЧП в московской квартире по улице Ратная Марины Хлебниковой произошло вечером 18 ноября. Загорелась комната самой певицы. С ожогами и отравлением угарным газом ее экстренно госпитализировали, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

В реанимации селебрити провела около месяца, позднее опасность для ее здоровья миновала — и ее перевели в обычную палату. Друзья и поклонники страшно переживали за артистку, но прогнозы ее выздоровления положительные: врачи не исключили, что звезда может вернуться на сцену. Однако о полном выздоровлении пока речи не идет.

По мнению медиков, главное для звезды — сохранить зрение после ожога роговицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи не видят рисков для жизни Хлебниковой.