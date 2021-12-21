Врачи не видят рисков для жизни Хлебниковой: «Будет долго восстанавливаться»

Медики начали ненадолго пускать родственников в палату знаменитости.

Состояние пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой врачи оценивают, как стабильно тяжелое. При этом, по данным 5-tv.ru, динамика наблюдается положительная, и звезда постепенно восстанавливается. Этот процесс, полагают врачи, будет весьма длительным, однако риска для жизни они на данный момент не видят.

По информации от источников, Хлебникова уже может поддержать беседу, реагировать на происходящее вокруг, отвечать на вопросы. Родственников пускают в палату звездной пациентки ненадолго.

«Жить будет, будет долго восстанавливаться», — сказал близкий к ситуации собеседник 5-tv.ru.

ЧП в двухуровневой московской квартире Марины Хлебниковой произошло вечером 18 ноября. В эпицентре пожара оказалась комната певицы, она выгорела практически дотла. С ожогами и отравлением угарным газом артистку экстренно госпитализировали, вскоре ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Селебрити около месяца пребывала в отделении реанимации. Лишь недавно ее перевели в обычную палату. Но о полном выздоровлении пока не идет и речи — у 56-летней артистки травмированы огнем 20% тела, и большая часть ожогов приходится на область головы и лица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известная предпринимательница решила оплатить операцию Хлебниковой по спасению красоты и зрения.