Путин осадил журналистку Sky News: «Что непонятного? Ракеты США у нашего дома»
Путин рассказал о ракетах США на пороге России
Фото, видео: Depositphotos / vician; 5-tv.ru
Президент считает, что НАТО обманывает Россию.
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции жестко ответил журналистке Sky News, которая спросила его о гарантиях безопасности для Украины и других стран. По его словам, это Запад должен давать подобные гарантии, а дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо.
«Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Ну что здесь непонятного? Мы что ли,ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже», — высказался он.
Путин поинтересовался, как бы США отнеслись к тому, если бы Россия поставила ракеты на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой. Кроме того, он заявил, что России в 90-е годы было дано обещание не ступить «ни одного дюйма на восток». Однако оно, по словам президента, не было исполнено.
«Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста — в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», — напомнил лидер страны.
Как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что две мировые сверхдержавы, Россия и США, должны непременно прочертить «красные линии» в вопросах безопасности и согласовать позиции.
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