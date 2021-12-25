Одно лицо: Шаляпин засветился на фото с копией покойной жены

Фанаты не смогли оставить без шуток снимок артиста.

Прохор Шаляпин показал совместное фото с привлекательной спутницей и сбил с толку поклонников.

На своей странице в Instagram артист и известный ловелас опубликовал снимок с новогоднего корпоратива. Артист вместе с коллегой по творческому цеху позируют в ярких колоритных костюмах.

«Сегодня с Наташей Красановой поработали Снегурочкой и дедушкой Морозом на новогоднем корпоративе», — написал Шаляпин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Прохор Шаляпин 🇷🇺 (@shalyapin_official)

Поклонники знаменитости отметили, что такие костюмы певцу очень идут, так что он бы прекрасно подошел на роль сказочного героя.

«Прохор, ты просто супер! Как Иван Царевич из сказки! Всех благ тебе!» — пожелали подписчики.

А вот девушка многих смутила очень большим сходством с покойной женой Шаляпина. Невысокая блондинка и фигурой и чертами лица напомнила пользователям покойную Татьяну Дэвис.

«Красивая девушка, на вашу жену похожа»;

«Снегурочка, это внучка деда мороза, а тут наоборот, ну для него это как всегда», — написали в комментариях.

Прохор Шаляпин стал вдовцом уже через месяц после свадьбы. Его жена, владелица сети адвокатских контор Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса в США. Шаляпин в это время находился в Москве по делам и надеялся на ее скорое выздоровление.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Прохор Шаляпин заинтересовался Даной Борисовой после пластики.