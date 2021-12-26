🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 4 024

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 декабря, убывающая Луна в знаке Дева будет благоприятствовать кропотливой работе, требующей вдумчивого и серьезного подхода.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 декабря, убывающая Луна находится в знаке Дева. Это значит, что всем знакамзодиака стоит заслужить благосклонность Вселенной кропотливым трудом и вдумчивыми решениями.

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Овен

Овны, перестаньте водить за нос других людей. Не забывайте о законе бумеранга. Если хотите что-то от кого-то получить, вместо того, чтобы добиваться желаемого обманным путем, попробуйте поговорить с человеком прямо и заслужить его доверие и благосклонность.

Космический совет: используйте только честные методы.

Телец

Тельцы, помните пословицу: делу — время, потехе — час. Не стоит даже в свободное от работы время заниматься решением профессиональных задач. Попробуйте отдохнуть: набрать горячую ванну, медленно потягивать кофе за чтением любимой книги, посмотреть новогодний фильм.

Космический совет: отдыхать нужно уметь.

Близнецы

Близнецы, ваше желание переделать все накопившиеся дела на пару дней перед Новым годом ничем хорошим не обернется. Особенно зная вашу рассеянность. Научитесь грамотно распределять время, чтобы хватало и на сон, и на дела, и на перезагрузку.

Космический совет: пришло время внести изменения в свой график.

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Рак

Раки, перестаньте принимать все вещи так близко к сердцу. Если у вас есть завистники, это не значит, что вы стали плохим человеком, это значит, чтобы добились успеха и у вас есть чему поучиться. Не обращайте внимание на критиков-неудачников и идите вперед с высоко поднятой головой.

Космический совет: не расстраивайтесь по пустякам.

Лев

Львы, каждый имеет право на ошибку, и вы — не исключение. Не стоит постоянно ругать себя. Напротив, нужно научиться хвалить себя за маленькие победы. Ваш внутренний ребенок в этом очень нуждается и ждет, когда вы наконец прислушайтесь к нему и станите напорядок счастливее.

Космический совет: будьте гуманне к себе.

Дева

Ломать — не строить, Девы. Если вы хотите распрощаться со старой жизнью, не стоит это делать так быстро и радикально. Возможно, стоит взвесить все «за» и «против», попросить совета, переварить мысль в течение недели, а уже потом начинаться избавляться от прошлого.

Космический совет: будьте рассудительнее во время принятия решений.

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Весы

Весы, вам требуется отдых. Много отдыха. Идеальным вариантом для вас стало бы путешествие в компании друзей, но если вы себе не можете этого позволить, ничего страшного, отправляйтесь на прогулку по любимым местам, займитесь экстримом, сделайте себе дорогой подарок и просто почувствуйте себя королем.

Космический совет: порадуйте себя.

Скорпион

Скорпионы, для вас настал день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда. Сегодня не нужно планировать ничего серьезного. Вместо этого лучше оторвитесь на вечеринке.

Космический совет: устройте вечеринку.

Стрелец

Стрельцы, вам сейчас нужно кому-то излить душу. Обратитесь к психотерапевту или позвоните близким родственникам. Они точно не откажут и помогут советом. А вот лежать на диване и плакать в подушку — точно не вариант. А как же ваши мечты и цели?

Космический совет: вам требуется разговор по душам.

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Козерог

Козероги, перестаньте всех кормить «завтраками» и избегать дел. Когда-то проблемы все равно нужно будет решить, и перекладывать их на чужие плечи — бесмыссленно.

Космический совет: не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Водолей

Водолеи, не стоит ждать, когда наступит Новый год или день рождения, чтобы почувствовать себя счастливым. Эмоции - исключительно у нас в голове и при желании мы можем проживать каждый день, будто самый лучший и волшебный. Задумайтесь об этом и взгляните на вещи по-новому. 

Космический совет: каждый день можно превратить в праздник.

♊ Рыбы

Рыбы, чтобы подарить кому-то подарок, порадовать комплиментом или улыбкой, не нужно ждать подходящего случая. Делать добрые дела можно на ежедневной основе. Так и плюсы к карме заработаете. 

Космический совет: дарите другим счастье просто так, а не в определенный день недели.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю — с 20 по 26 декабря.

-12° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.19
-0.17 82.93
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

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