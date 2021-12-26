🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 декабря, убывающая Луна находится в знаке Дева. Это значит, что всем знакамзодиака стоит заслужить благосклонность Вселенной кропотливым трудом и вдумчивыми решениями.

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♈ Овен

Овны, перестаньте водить за нос других людей. Не забывайте о законе бумеранга. Если хотите что-то от кого-то получить, вместо того, чтобы добиваться желаемого обманным путем, попробуйте поговорить с человеком прямо и заслужить его доверие и благосклонность.

Космический совет: используйте только честные методы.

♉ Телец

Тельцы, помните пословицу: делу — время, потехе — час. Не стоит даже в свободное от работы время заниматься решением профессиональных задач. Попробуйте отдохнуть: набрать горячую ванну, медленно потягивать кофе за чтением любимой книги, посмотреть новогодний фильм.

Космический совет: отдыхать нужно уметь.

♊ Близнецы

Близнецы, ваше желание переделать все накопившиеся дела на пару дней перед Новым годом ничем хорошим не обернется. Особенно зная вашу рассеянность. Научитесь грамотно распределять время, чтобы хватало и на сон, и на дела, и на перезагрузку.

Космический совет: пришло время внести изменения в свой график.

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♋ Рак

Раки, перестаньте принимать все вещи так близко к сердцу. Если у вас есть завистники, это не значит, что вы стали плохим человеком, это значит, чтобы добились успеха и у вас есть чему поучиться. Не обращайте внимание на критиков-неудачников и идите вперед с высоко поднятой головой.

Космический совет: не расстраивайтесь по пустякам.

♌ Лев

Львы, каждый имеет право на ошибку, и вы — не исключение. Не стоит постоянно ругать себя. Напротив, нужно научиться хвалить себя за маленькие победы. Ваш внутренний ребенок в этом очень нуждается и ждет, когда вы наконец прислушайтесь к нему и станите напорядок счастливее.

Космический совет: будьте гуманне к себе.

♍ Дева

Ломать — не строить, Девы. Если вы хотите распрощаться со старой жизнью, не стоит это делать так быстро и радикально. Возможно, стоит взвесить все «за» и «против», попросить совета, переварить мысль в течение недели, а уже потом начинаться избавляться от прошлого.

Космический совет: будьте рассудительнее во время принятия решений.

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♎ Весы

Весы, вам требуется отдых. Много отдыха. Идеальным вариантом для вас стало бы путешествие в компании друзей, но если вы себе не можете этого позволить, ничего страшного, отправляйтесь на прогулку по любимым местам, займитесь экстримом, сделайте себе дорогой подарок и просто почувствуйте себя королем.

Космический совет: порадуйте себя.

♏ Скорпион

Скорпионы, для вас настал день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда. Сегодня не нужно планировать ничего серьезного. Вместо этого лучше оторвитесь на вечеринке.

Космический совет: устройте вечеринку.

♐ Стрелец

Стрельцы, вам сейчас нужно кому-то излить душу. Обратитесь к психотерапевту или позвоните близким родственникам. Они точно не откажут и помогут советом. А вот лежать на диване и плакать в подушку — точно не вариант. А как же ваши мечты и цели?

Космический совет: вам требуется разговор по душам.

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♑ Козерог

Козероги, перестаньте всех кормить «завтраками» и избегать дел. Когда-то проблемы все равно нужно будет решить, и перекладывать их на чужие плечи — бесмыссленно.

Космический совет: не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

♒ Водолей

Водолеи, не стоит ждать, когда наступит Новый год или день рождения, чтобы почувствовать себя счастливым. Эмоции - исключительно у нас в голове и при желании мы можем проживать каждый день, будто самый лучший и волшебный. Задумайтесь об этом и взгляните на вещи по-новому.

Космический совет: каждый день можно превратить в праздник.

♊ Рыбы

Рыбы, чтобы подарить кому-то подарок, порадовать комплиментом или улыбкой, не нужно ждать подходящего случая. Делать добрые дела можно на ежедневной основе. Так и плюсы к карме заработаете.

Космический совет: дарите другим счастье просто так, а не в определенный день недели.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю — с 20 по 26 декабря.