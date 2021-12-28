Как выглядит могила Валентины Легкоступовой накануне дня памяти

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Оксана Тарасова
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Певица скончалась больше года назад, ее тело было кремировано. Часть праха родственники развеяли в Крыму, а другую захоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Как выглядит могила Валентины Легкоступовой накануне дня памяти

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Накануне Нового года, 30 декабря, Валентине Легкоступовой исполнилось бы 56 лет. Лишь недавно на ее могиле появился памятник, фото которого оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Тело исполнительницы хита «Ягода-малина» было кремировано. Часть праха родственники развеяли в Крыму, а другую захоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Памятник из камня выглядит достойно, необычно, но при этом не слишком экстравагантно, не выделяясь на фоне остальных. На нем — портрет покойной с указанием звания заслуженной артистки РФ, годы жизни и короткая фраза: «Любящая дочь, мама, бабушка». Вдовец певицы Юрий Фирсов не упомянут. Плиту также украшает скрипичный ключ.

В сентябре дочь покойной Анэтта Бриль объяснила, почему плиту не установили в августе, ведь именно в этом месяце, 14 числа, умерла певица. А возведение монумента обычно происходит как раз через год, когда почва уже осела. Наследница звезды рассказала, что захоронение в Москве проходило с опозданием, и его родственники решили приурочить к несостоявшемуся юбилею Легкоступовой — 30 декабря 2020 года ей исполнилось бы 55 лет.

5-tv.ru

Однако установить плиту в декабре было бы невозможно, ведь к этому времени земля уже сильно промерзает. Поэтому памятник укрепили в ноябре.

Валентина Легкоступова умерла после трехдневного пребывания в наркологической больнице, куда она попала со своим избранником — яхтсменом Юрием Фирсовым. Родственники певицы считают, что в ее смерти виноват именно он. Эксперты до сих пор не дают окончательных выводов, как появилась ставшая причиной смерти Легкоступовой закрытая черепно-мозговая травма. Упала она или кто-то ударил по голове, неизвестно.

После смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» напряженные отношения между ее детьми и третьим мужем перешли в состояние скандала. Официально подозрения относительно причастности Фирсова не подтвердились. По решению суда все наследство, включая московскую квартиру Легкоступовой, было разделено на четыре равных доли между ее мамой, сыном, дочерью и вдовцом, который успел пожить в браке со звездой всего 40 дней. Еще через 40 уже ее поминал.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий звездного адвоката Сергея Жорина относительно обещания Юрия Фирсова отказаться от своей доли наследства в пользу детей и матери Легкоступовой.

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