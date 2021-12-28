Жорин о заявлении Фирсова: «Он не может отказаться от наследства Легкоступовой»

Отказаться от своей доли в наследстве покойной певицы Валентины Легкоступовой юридически вдовец Юрий Фирсов уже не может, потому что пропущены соответствующие сроки. Об этом5-tv.ru сообщил звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший в суде интересы дочери звезды 90-х Анэтты Бриль.

Уйти от претензий на имущество артистки Фирсов мог в течение шести месяцев со дня ее смерти, а прошло уже больше года. За это время яхтсмен успешно вступил в наследство, стал одним из собственников квартиры исполнительницы и осыпал жалобами ее сына Матвея Григорьева и дочь в эфире популярных ток-шоу.

Теперь же Фирсов заявил — записал целое видеообращение — он готов от всего отказаться, супруга, которой 30 декабря исполнилось бы 55 лет, была бы этому очень рада. Видимо, горюющий вдовец так недолго был женат, что не успел запомнить, сколько лет Легкоступовой. Скончалась она за несколько месяцев до своего юбилея, и в этом году ей было бы уже 56. Что ж, и не так, бывало, путался в словах Фирсов.

Так или иначе, хоть публика и успела поверить в проснувшуюся совесть яхтсмена, выполнить свое предновогоднее обещание он буквально не вправе.

«Он является собственником, в частности доли в квартире. Ка собственник он, конечно, может распорядиться своей собственностью, как и любой другой человек — продать, подарить, заложить. Все что угодно он с ней может сделать. Но не отказаться от наследства», — отметил Жорин.

По словам юриста, возможность распрощаться с нажитым непосильным трудом у Фирсова есть. Как полноправный хозяин он может свое имущество продать, подарить, заложить — что угодно, лишь бы не нарушить права совладельцев. Но едва ли праздничным обещаниям суждено сбыться, считает Жорин.

Такой вывод адвокат делает на основе своего опыта — редко слова и действия Фирсова были последовательными. К примеру, когда вдовец еще не вступил в наследство, он собирался отказываться от него в пользу Матвея Григорьева. Но как только получил свидетельство о праве собственности, первое, что он сделал — вскрыл дверь квартиры жены и поселился там, сказав, что жить больше негде.

«Я полагаю, что это предновогоднее обращение Фирсова — это попытка напомнить о себе. О нем уже стали забывать, он мало кому интересен отдельно от этой истории. Хочет напомнить о себе, может, подзаработать на телевизионных шоу перед Новым годом», — смеется Жорин.

Когда как следует подзаработает — сразу свои обещания позабудет, уверен адвокат. Скажет, что Бриль и Григорьев не поспешили, не бросились в ноги с благодарностью, и он обиделся. А может, и врать не станет, просто заявит, что передумал.

«Вероятность, что он действительно передаст наследство, полученное после 40 дней брака, детям Легкоступовой и ее маме, я оцениваю в 0%. Фирсов человек взрослый, состоявшийся в своих мировоззрениях, и какого-либо чуда, в том числе предновогоднего, ждать, на мой взгляд, не стоит», — заключил юрист.

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года. После смерти знаменитости и напряженные отношения между ее детьми и третьим мужем Юрием Фирсовым лишь усугубились. По решению суда все наследство, включая московскую квартиру Легкоступовой, было разделено на четыре равных доли между ее мамой, двумя детьми и Фирсовым. Вдовец не стал медлить и быстро вступил свои права, хотя прежде твердил, мол, ни на что не претендует. Анэтта Бриль, стоит отметить, не раз выражала уверенность, что к гибели матери ее муж имеет прямое отношение.

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