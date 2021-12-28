Сын Натальи Фатеевой: «Мама вычеркнула детей и внуков из своей жизни»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 6 904

Сын Натальи Фатеевой заявил, что она вычеркнула детей и внуков из своей жизни

Сын Натальи Фатеевой: «Мама вычеркнула детей и внуков из своей жизни»

Фото: globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Народная артистка РСФСР ведет затворнический образ жизни и уже долгое время не подпускает к себе родных и близких.

Сын народной артистки РСФСР Натальи Фатеевой — актер Владимир Басов — рассказал об отношениях со своей матерью. Он поведал, что она прекратила общаться с родственниками.

«Мама перестала общаться со мной и другими родственниками. Я поздравляю ее лет пять с днем рождения, она даже не читает сообщения. Мама вычеркнула нас, детей и внуков, из своей жизни. Ей мы не нужны», — рассказал заслуженный деятель искусств РФ в телешоу Андрея Малахова.

Владимир Басов подчеркнул, что все еще восхищается актерским талантом своей матери. Однако он до сих пор не понимает, почему Фатеева оборвала все связи с семьей. Наследник уважает желание 87-летней матери остаться в одиночестве и не позволит никому говорить о ней что-то плохое. Также он рассказал, что Фатеева всегда хотела, чтобы ее ценили именно за актерский талант, а не красоту.

«Все кинокритики ценили ее в картине „Джентльмены удачи“ за красоту. Ее это сильно раздражало. Она хотела, чтобы все говорили, что она большая актриса», — добавил Басов.

Ранее Фатеева перенесла ряд тяжелых операций, из-за которых осталась инвалидом. Врачи должны были заменить ей сустав, но в него попала инфекция, и теперь звезда «Джентльменов удачи» вынуждена передвигаться на костылях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Юлии Началовой пережила сразу две трагедии после смерти певицы.

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