Семья Юлии Началовой пережила сразу две трагедии после смерти певицы

Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия рассказала о трагедии, которая произошла в их семье. На своей странице в Instagram она поведала, что этой осенью из жизни ушли сразу два близких члена ее семьи — младшая сестра и мать футболиста Евгения Алдонина — экс-свекровь Юлии Началовой.

«В этом году беда постучалась в наши двери дважды. Второго сентября не стало моей младшей сестры — Леночки, а девятого ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина — бабушка Верочки», — написала Таисия Началова.

Instagram @taisianachalova

Она отметила, что с матерью бывшего мужа Юлии семья Началовых поддерживала дружеские отношения. Мама певицы призналась, что считала покойную Елену Алдонину по-настоящему родным человеком. Ей очень трудно поверить в то, что так быстро уходят ее близкие, ведь семья Началовых до сих пор до конца не оправилась от трагической смерти знаменитой певицы.

Артистка Юлия Началова умерла в 2019 году из-за осложнений, связанных с заражением крови и сердечной недостаточностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Юлии Началовой перепела рождественский хит Мэрайи Кэри.