🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января 2022 года, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 января 2022 года, наступило новолуние. В этот день представителям разных знаков зодиака нужно сосредоточить свое внимание на себе же. Звезды обещают, что забота о самом главном человеке в вашей жизни сделает день наиболее удачным. Некоторые в период новолуния ощутят слабость, вялость и захотят побыть в одиночестве. Не нужно бороться с этим желанием.

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♈ Овен

Овны, в последнее время вы чувствуете себя так, будто бегали по замкнутому кругу. Именно это ощущение заставляет вас чувствовать себя дискомфортно. Чтобы найти что-то новое, доверьтесь окружающим. Присмотритесь, вдруг кто-то из ваших знакомых готовит что-то интересное. Не отвергайте все предложения — вполне вероятно, вам понравится.

Космический совет: верьте в себя — в этом ваша истинная сила.

♉ Телец

Тельцы, вы хватаетесь за множество дел и хотите успеть сделать все. Но среди такого количества забот, разве можно хоть от какого-то дела получить удовольствие? Остановитесь и подумайте, чем вы на самом деле хотите заниматься; что приносит вам настоящее удовольствие и наслаждение. Когда найдете ответ, сконцентрируйте все усилия именно на этом деле.

Космический совет: к успеху вас приведут только последовательные действия.

♊ Близнецы

Близнецы, никто не сделает за вас грязную работу. Не стоит даже тратить время, ожидая спасителя. Просто засучите рукава и сделайте все самостоятельно. Вот увидите, как вырастет после этого ваша самооценка. При этом звезды рекомендуют не забывать о доброте к другим. Помогите тем, кому это необходимо.

Космический совет: не забывайте сегодня о доброте.

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♋ Рак

Раки, задумайтесь, какая черта характера все время втягивает вас в неприятности. Вселенная знает, что вы любите доказывать свою правоту всегда, везде и до последнего. Но это не помогает ни вам, ни окружающим. Чем воевать в интернете и других спорах, лучше займитесь личной жизнью.

Космический совет: не всегда стоит доказывать свою правоту.

♌ Лев

Львы, вы часто сравниваете свою жизнь и чужую, но зачем? Именно это и мешает вам развиваться. Перестаньте постоянно с кем-то соперничать в глубине вашей души. Главное, сегодня быть хотя бы немного лучше себя вчерашнего. Только это позволит вам добиться успеха и при этом чувствовать себя хорошо.

Космический совет: не нужно всегда быть самым лучшим.

♍ Дева

Сегодня Девам поступит действительно стоящее предложение. Однако не забывайте и об уже составленных планах. Продолжайте последовательно работать над их реализацией, ведь когда они осуществятся, вы ощутите себя победителем. Что касается нового предложения, для него еще найдется время.

Космический совет: сосредоточьтесь на своем плане и не отвлекайтесь.

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♎ Весы

Весы, доброта — главная черта вашего характера. Но не стоит быть добрым со всеми, ведь некоторые люди могут злоупотреблять вашими лучшими намерениями. Задумайтесь, с кем вы не можете почувствовать себя настоящим и свободным. Вспомнили таких? Тогда разорвите общение с ними без чувства вины и огорчения.

Космический совет: вычеркните из своей жизни угнетающих вас людей.

♏ Скорпион

Скорпионы, не отказывайте себе в том, чего хотите на самом деле. В последнее время вы были лишены возможности тратить время на свои желания, но тот период закончился. Только звезды предупреждают: речь идет в первую очередь о нахождении радости в простых вещах. Например, восходе, закате или встрече с друзьями.

Космический совет: много радости можно найти даже в мелочах.

♐ Стрелец

Ваши внутренние проблемы мешают вам наладить более глубокие взаимоотношения с любимым человеком. Перестаньте пытаться все контролировать и всеми руководить. Пытаясь доказать свои силу и независимость, вы только отдаляетесь от людей. Не нужно немедленно начинать играть роль жертвы, просто найдите баланс между первым и вторым.

Космический совет: проведите время с близкими.

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♑ Козерог

Козероги, не пытайтесь успеть все и за всех. Помните, вы не можете сделать абсолютно все. Перестаньте пытаться все время обогнать кого-то и просто побудьте собой. А еще — позвольте окружающим проявлять инициативу, не всегда же быть самым лучшим и сиять одному.

Космический совет: расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

♒ Водолей

Водолеи, вы тратите очень много энергии на окружающих. Подумайте: это точно того стоит? Вы должны осознать, что нередко забота о всеобщем благе мешает вам достигать собственных целей. Кроме того, нередко переживания за других нужны нам только для того, чтобы спрятаться от собственных. Если так, прекратите бежать от боли.

Космический совет: иногда нужно позволить себе погоревать.

♊ Рыбы

Рыбы, пришло время познакомить вашу вторую половинку с семьей, которая по вам скучает и хочет от вас больше внимания. Поверьте, они найдут общий язык, даже если сначала будет недопонимание и недомолвки.

Космический совет: пришло время познакомить вторую половинку со своей семьей.

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