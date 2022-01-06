«Ушел неожиданно»: артисты простились с Владимиром Городничевым

75-летнего актера из сказки про аленький цветочек в последний путь проводили аплодисментами.

Проститься с Владимиром Городничевым приехали в Иваново его близкие, коллеги-артисты, студенты. Полюбившийся широкому зрителю после роли купца в сказке об аленьком цветочке артист скончался на 75-м году жизни 3 января. О его смерти сообщил Ивановский областной драматический театр.

«Сегодня очень грустный день. Дело в том, что в последнее время уходит старая гвардия, особенно из наших театров. Это очень обидно, потому что на их плечах долгие годы держалась наша жизнь театральная», — поделился заслуженный артист России Валерий Пименов.

Он также отметил, что много лет Городничев посвятил преподаванию. Артист успешно ставил боевые сцены в спектаклях, будучи учеником одного из основоположников московской школы сценического боя и фехтования Аркадия Немировского.

«До сих пор в музыкальном театре идут его спектакли: „Робин Гуд“, „Фанфан-тюльпан“, — рассказал Пименов 5-tv.ru, — Я хочу сказать, что он любил театр во всех его проявлениях, всех жанрах и с большим пиететом и уважением относился к артистам музыкального театра, театра музыкальной комедии».

По словам актера, покойный всю свою жизнь и любовь, что в нем была, отдал театру. Трепетное отношение к сцене он старался привить и своим студентам:

«Он получил очень хорошее образование, ГИТИС, его учили хорошие учителя и он всю жизнь старался передать вот эту любовь к театру, эту преданность театру, это правильное служение театру своим ученикам, потому что он был не только удивительный артист, но еще и удивительный педагог».

Коллега и друг покойного, заслуженный артист РСФСР Борис Новиков со слезами на глазах вспомнил о днях, проведенных с Городничевым:

«Жили мы с ним в одном доме, потом он переехал на другую квартиру, но мы всегда дружили. Наша дружба не прекращалась. Она стала более тесной, когда у нас появились студенты с ним. Я выпустил с ним именно три курса студентов. Это был великолепный педагог по сценическому движению. И я ему очень благодарен, что он вложил в наших студентов такую мощную школу».

В конце своей речи Новиков сказал, что всегда будет вспоминать их совместные посиделки в гримерке, которая по совместительству была и мастерской.

«Вот так неожиданно ушел от нас мой друг Володя Городничев. Очень печально. Смерть всегда какая-то неожиданная штука. <…> Это были прекрасные годы моей жизни. Спасибо, Володя, тебе за все», — трогательно поблагодарил покойного актер.

По старинной и печальной традиции артиста проводили в последний путь громкими аплодисментами.

Владимир Городничев за свою актерскую карьеру исполнил около двухсот ролей. Он сыграл Лопахина в «Вишневом саде», Мордэхая в «Балладе Инвалидной улицы» и графа Кента в «Короле Лире».

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