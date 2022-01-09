Брошенный женой Григорий Лепс похудел на 15 килограммов

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 365

После целой череды концертов разведенный певец решил заняться своим здоровьем.

Брошенный женой Григорий Лепс похудел на 15 килограммов

Фото: Instagram @gvleps

Певец Григорий Лепс похудел на 15 килограммов после развода с женой. Благоприятные условия для спорта и здоровья артисту предоставили организаторы проекта Big Art Festival, в рамках которого исполнитель дал закрытый концерт.

«Каждый день Григорий по два часа занимается в спортзале при отеле с личным тренером <…> Выглядит прекрасно, в шикарной форме. Сказал, что и голос после похудения стал ярче и лучше», — рассказал продюсер фестиваля Максим Берин в беседе со StarHit.

По его словам, вес музыканта сейчас составляет 73 килограмма, но он нацелен сбросить еще три. Григорий Лепс находится на французском курорте целую неделю. До этого он побывал на банкете, после которого и решил заняться собой.

На Big Art Festival вместе с артистом была и его старшая дочь от первого брака 37-летняя Инга и близкие друзья семьи.

После почти 20-ти лет в браке Григорий Лепс и его супруга Анна Шаплыкова подали на развод. Процесс расставания прошел без публичных скандалов, лишь сам артист почти сразу после бракоразводного процесса отправился в свои итальянские апартаменты наслаждаться своей «свободой». Позже он дал концерты в Дубае и Куршевеле, сообщает KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разведенный Григорий Лепс принимал у себя дома предполагаемого любовника жены год назад.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
74.29
0.64 84.07
0.87
С ретро-Меркурием идеи «выстрелят»: астропрогноз на неделю с 10 по 16 янв...

Последние новости

20:11
Виноват Сережа? Почему Волочкова перестала делать фирменные шпагаты на Мальдивах
19:50
Гусары, молчать: Какие мужчины изменяют и почему
19:32
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана
19:14
Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара
19:14
Мужчина расстрелял семью и покончил с собой в Вологодской области
19:01
В Подмосковье обнаружили завернутое в одеяло тело мужчины в холодильнике

Сейчас читают

Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара
С ретро-Меркурием идеи «выстрелят»: астропрогноз на неделю с 10 по 16 января
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год