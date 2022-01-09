Брошенный женой Григорий Лепс похудел на 15 килограммов

Певец Григорий Лепс похудел на 15 килограммов после развода с женой. Благоприятные условия для спорта и здоровья артисту предоставили организаторы проекта Big Art Festival, в рамках которого исполнитель дал закрытый концерт.

«Каждый день Григорий по два часа занимается в спортзале при отеле с личным тренером <…> Выглядит прекрасно, в шикарной форме. Сказал, что и голос после похудения стал ярче и лучше», — рассказал продюсер фестиваля Максим Берин в беседе со StarHit.

По его словам, вес музыканта сейчас составляет 73 килограмма, но он нацелен сбросить еще три. Григорий Лепс находится на французском курорте целую неделю. До этого он побывал на банкете, после которого и решил заняться собой.

На Big Art Festival вместе с артистом была и его старшая дочь от первого брака 37-летняя Инга и близкие друзья семьи.

После почти 20-ти лет в браке Григорий Лепс и его супруга Анна Шаплыкова подали на развод. Процесс расставания прошел без публичных скандалов, лишь сам артист почти сразу после бракоразводного процесса отправился в свои итальянские апартаменты наслаждаться своей «свободой». Позже он дал концерты в Дубае и Куршевеле, сообщает KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разведенный Григорий Лепс принимал у себя дома предполагаемого любовника жены год назад.