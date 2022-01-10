Марина Хлебникова назвала вероятную причину пожара в ее квартире

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 018

Певица вышла на связь с поклонниками в телеэфире. Она, по собственным словам, надеется вернуться домой из больницы к 23 февраля, чтобы отметить годовщину свадьбы родителей.

Марина Хлебникова назвала вероятную причину пожара в ее квартире

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Тема:
Пожар в квартире Марины Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова предположила, что причиной пожара в ее квартире могло стать короткое замыкание. Другую распространенную версию, что артистка уснула выпившей и с тлеющей сигаретой в руках, она не комментировала.

Как рассказала исполнительница, она часто засыпает, включив кино на своем компьютере. Кроме того, накануне происшествия Хлебникова вернулась с гастролей, и в ее комнате все еще стояли на зарядке подключенные к сети необходимые для выступлений приборы.

«Дочь Ника рассказала, что на моем этаже это все было. Я допускаю, как это было: я засыпаю под компьютер. Скорее всего, я поставила один зарядник — телефон, потому что все высадила после поездки, второй… То есть там еще была нагрузка достаточно сильная. Если я уснула, то вполне могло быть короткое замыкание», — поделилась певица.

Дочь Хлебниковой Доминика в эфире передачи Андрея Малахова заявила, что мама не курила в квартире и не выпивала в течение последних полутора лет. Девушка также сообщила — лицо родительницы не обезображено ожогами, только волосистая часть головы. Директор звезды добавила: врачи допускают, что артистка могла потерять сознание до начала пожара. Почему — пока неизвестно, это выясняют медики.

Пожар в столичной квартире Марины Хлебниковой произошел 18 ноября. После госпитализации, стоит отметить, выяснилось, что она все же употребляла алкоголь накануне ЧП. Певица получила тяжелые ожоги головы и тела, отравилась продуктами горения, пострадали дыхательные пути. Больше месяца за ее жизнь боролись врачи НИИ Склифосовского, некоторое время знаменитая пациентка провела в искусственной коме под аппаратом ИВЛ.

Исполнительница очень надеется на выписку до 23 февраля — в этот день она хотела бы лично поздравить родителей с годовщиной свадьбы. Но пока родственников в палату не пускают, и о выздоровлении речи не идет. При этом, по информации 5-tv.ru, ее уже выписали из НИИ имени Склифосовского.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Марина Хлебникова в подробностях рассказала о своем самочувствии и условиях, в которых проходит лечение.

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