Лечение Хлебниковой от ожогов йодом сочли опасным: «Может усугубить ситуацию!»

Врач-дерматоонколог призывает не экспериментировать с лекарствами в случае ЧП. Лучше — обращаться в больницу или действовать по консервативной схеме.

Восстановление певицы Марины Хлебниковой после пожара может занять месяцы или даже годы. А все из-за обширного поражения: у звезды обгорело 20% тела. Ожоги селебрити, по ее признанию, лечат нетривиальным способом — при помощи пропитанных йодом бинтов и огромного щита, который излучает тепло. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-дерматоонколог Наталья Калакутская рассказала, насколько эффективен метод и чем он может быть опасен.

Неприятные «побочки»

Медик отметила, что ожоги бывают двух видов: глубокие и неглубокие. Получить их можно не только при пожаре, но и при контакте с электрическим током, радиацией, солнечным светом, химическими веществами. Между тем, и те, и другие лечатся по одинаковой схеме — с применением антисептиков. Наложения йода в большинстве случаев все-таки стараются избегать: какими последствиями все обернется — предугадать невозможно.

«Дело в том, что на йод очень у многих людей (особенно белокожих, светловолосых, рыжеволосых) бывают выраженные аллергии, которые как раз проявляются сыпью, пузырями на коже. Нужно быть очень осторожным! Одно дело — йодовая сеточка, а другое — обработка ожоговой раны йодом. Он может усугубить ситуацию», — объяснила Наталья Калакутская.

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Первая помощь при ожогах

Эксперт отметила, что в случае получения ожога идеальный вариант — действовать по классической, проверенной схеме. Ну и, конечно, по возможности обращаться к врачу.

Важно прекратить контакт пострадавшего с поражающим фактором: убрать горячий утюг, смыть химикаты и так далее;

Дать пострадавшему в стрессе любое обезболивающее;

Обработать ожог водным антисептиком: мирамистин, диоксидин, хлоргексидин (масла, жирные мази и гели с пантенолом строго запрещены), в крайнем случае — наложить повязку с водкой;

Образовавшиеся на коже волдыри вскрывают, чтобы не допустить нагноения (опасно проводить в домашних условиях);

Указанный план действий подходит для любых ситуаций. Но это лишь первая помощь пострадавшему. При хорошем стечении обстоятельств лечением ожогов должны заниматься опытные врачи — комбустиологи. Если область поражения огромна — тем более.

«Лучше всего, если вы получили ожог, обратиться к врачу. Врач сделает первичную обработку раны и объяснит вам, что нужно делать дальше», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пострадавшая при пожаре в собственной квартире Марина Хлебникова чувствует себя сегодня.