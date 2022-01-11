Проклова подробно рассказала о своем состоянии: «Наилучший вариант инсульта»

Заслуженная артистка России Елена Проклова, попавшая в реанимацию из-за инсульта, дала первый подробный комментарий о своем состоянии. Несмотря на серьезность недуга, она настроена весьма оптимистично.

«У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат», — рассказала артистка.

Елена Проклова уточнила, что из-за проблем с мозжечком, ее «все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону». Скоро ей проведут хирургическую операцию.

«Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!» — цитирует актрису «Газета.ru».

Как сообщал 5-tv.ru, Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом 10 января. Перед госпитализацией актриса жаловалась на сильное головокружение и повышенное давление.

В какую именно больницу положили Елену Проклову и как она себя чувствует до сих не знали даже в ее ближайшем окружении. В частности, об этом не могли рассказать ее бывший муж Андрей Тришин и актер Леонид Дзюник. Причем первый отреагировал на вопросы о здоровье экс-супруги довольно резко.