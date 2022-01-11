В Кремле заявили, что здравоохранение РФ готовится к новой волне пандемии

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 2 378

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что страна готова бороться с распространением «омикрона».

Фото, видео: ТАСС / Андреев Константин; 5-tv.ru

Тема:
Омикрон Эпидемия коронавируса

Власти России предпринимают меры по подготовке к борьбе с возможной новой волной пандемии и распространению омикрон-штамма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь. И соответствующие меры принимаются с тем, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне», — отметил представитель Кремля, уточнив, что это прогнозировалось специалистами и правительством.

Песков напомнил, что в США вышли на планку свыше 1,1 миллиона человек, заражающихся в сутки. Он предложил сопоставить эти цифры в пропорциях к населению стран, чтобы понять, какое количество заразившихся могло бы быть в РФ.

Первые случаи заражения штаммом «омикрон» в России были зафиксированы 6 декабря 2021 года. Заразились двое россиян, которые вернулись из ЮАР. По состоянию на 30 декабря 2021 года в стране выявили 103 случая заражения.

Как писал 5-tv.ru, вирусолог Александр Чепурнов обнаружил способность «омикрона» делиться генами с другими штаммами.

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