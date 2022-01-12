Путин поручил Мишустину подготовку мобилизации учреждений и вакцинации
Глава государства на совещании с правительством обозначил двухнедельную готовность к новой волне коронавирусной инфекции.
Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru
Владимир Путин сегодня провел большое совещание с правительством. Обсуждалось много текущих вопросов, в том числе социального характера. В частности, речь шла об индексации пенсий.
«Предлагаю так, как и говорил на съезде „Единой России“, и в декабре на пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции. Сейчас смотрится, как 8,4 процента на 8,6 процента с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство принять необходимые решения», — заявил глава государства.
Еще одна важная тема — эпидситуация в стране. Из-за распространения омикрон-штамма в России число выявленных случаев заражения за сутки увеличилось более чем вдвое. Новой волны заболеваемости, как было сказано, не избежать.
«Мы отрабатываем дополнительные мероприятия реагирования, срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения того, что, возможно, если неблагоприятный сценарий подтвердится, нам необходимо будет реализовывать», — сообщила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Для того, чтобы эффективно работать, мы это с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждения разного рода — и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом его витке. Мы видим, что происходит в мире, как я уже сказал вначале, Татьяна Алексеевна только что об этом упомянула. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель, для того, чтобы подготовиться», — добавил Путин.
Президент призвал наращивать тестирование, которое в новогодние праздники сократилось. Кроме того, важно увеличить темпы вакцинации. «Спутник V», по словам главы государства, достаточно эффективно работает против нового штамма, даже лучше, чем другие препараты, применяемые в мире.
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