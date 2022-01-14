Ахеджакова оказалась в шоке из-за смерти вдовы Мягкова: «Очень жалко и ужасно»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 5 470

Анастасия Вознесенская ушла из жизни 79-м году жизни.

Фото, видео: ТАСС / Мамонтов Сергей/Фотохроника ТАСС; к/ф "Летаргия" (1983 г.), 5-tv.ru

Тема:
Умерла вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская

Актриса Лия Ахеджакова оказалась шокирована новостью о смерти коллеги Анастасии Вознесенской, с которой вместе снималась в фильме «Гараж». Слова скорби она высказала в комментарии 5-tv.ru.

«Ничего не слышала до этого. Ой, ужас! Я последний раз виделась с ней на съемках у Рязанова. Это было лет 20 назад. Едва знакома была. Очень жалко и ужасно», — сказала Ахеджакова, не сдержав громкое «ох», когда услышала печальную новость.

Как писал 5-tv.ru, народная артистка России Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова, скончалась на 79-м году жизни. Ее супруг, полюбившийся публике по фильмам «Ирония судьбы» и «Служебный роман» ушел из жизни чуть меньше, чем за год до этого — 18 февраля 2021-го. Ему было 82.

С любимыми не расставайтесь: что известно о главной женщине в жизни Мягкова?

Артистка служила в «Современнике» и МХТ имени Чехова. Известна по фильмам «Гараж», «Вокзал для двоих», «Авария — дочь мента» и других.

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