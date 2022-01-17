Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 266

Приказ ведомства со списком временных и бессрочных ограничений подписал сегодня министр Михаил Мурашко.

Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Тема:
Вакцина от COVID-19

Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий документ 17 января подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В списке указаны как временные ограничения, так и бессрочные, текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отложить прививку рекомендовано пациентам с острыми инфекционными вирусными заболеваниями, протекающими в средней или тяжелой форме, пробудившимися хроническими недугами. Вакцинироваться можно через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

ОРВИ любого рода и степени тяжести, острые заболевания желудочно-кишечного тракта или обострение хронических также являются ограничением. В этом случае получить инъекцию от COVID-19 можно будет после нормализации температуры тела. Во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказаны препараты «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник Лайт» и «Спутник М».

Бессрочными ограничениями к прививке Минздрав назвал гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцин, тяжелые аллергические реакции, имевшие место поствакцинальные осложнения с повышением температуры до 40 градусов, гиперемией, отеками, судорогами или анафилактическим шоком.

Строгим противопоказанием к вакцинации «КовиВаком», «ЭпиВакКороной» на основе пептидных антигенов, а также «ЭпиВакКороной-Н» является наличие злокачественных новообразований.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, глава Центра имени Гамалеи, разработчика ряда отечественных препаратов от коронавируса, Александр Гинцбург предупредил об опасности «живой вакцины».

Тема:
Вакцина от COVID-19
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