Александр Ильин-старший о борьбе с онкологией: «Мой желудок между легкими»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 9 613

Актер сериала «Кухня» несколько лет назад рисковал умереть. Рак обнаружили на последней стадии. Девять часов операции, и чудо свершилось.

Александр Ильин-старший о борьбе с онкологией: «Мой желудок между легкими»

Фото: Kino-teatr.ru

Александр Ильин-старший не из тех знаменитостей, кто пиарится на проблемах со здоровьем. Долгие годы он хранил жуткую тайну, опасаясь расстроить своих фанатов. Но в итоге сдался, заведя душевный разговор с телеведущим Борисом Корчевниковым: несколько лет назад любимец публики мог умереть. Ему диагностировали рак.

Ильин-старший признался, что новость его, конечно, расстроила, но надежда на восстановление не оставляла. Александру Адольфовичу сделали наисложнейшую операцию — длилась почти девять часов. За актера молились и родные, и друзья, и даже матушки в монастыре. Помня о том, что в 90-х от онкологии скончался отец, мужчина смирился с наихудшим сценарием.

«Еще бы чуть-чуть, и метастазы прошли бы в бронхи. Мне удалили весь пищевод, легкие мне подрезали, теперь желудок находится между ними. То есть я ем сразу в желудок. <…> Я тогда говорил, мол, как будет, так и будет. Я молился в больнице…» — признался Александр Ильин-старший.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, актер уверен: будь возможность, ничего бы не стал менять в своей жизни. Ему нравится лавировать в порыве, импровизируя день ото дня.

Ранее 5-tv.ru показал, как изменился сын Александра Ильина-старшего за последние годы.

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