Агния Дитковските впервые показала фото избранника, от которого родила дочь

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 5 008

После развода с актером Алексеем Чадовым звезда старалась скрывать личную жизнь.

Агния Дитковските впервые показала фото избранника, от которого родила дочь

Фото: globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Российская актриса Агния Дитковските после развода с Алексеем Чадовым старается держать личную жизнь в тайне. Даже о рождении дочки знаменитость сообщила спустя неделю, а об отце ребенка и вовсе решила умолчать. Однако, наконец, артистка решила приоткрыть завесу тайны и показала в Instagram фото избранника, с которым отправилась в путешествие в Италию. 

Instagram @ditkovskyte

Как удалось узнать KP.RU, на снимке запечатлен муж Дитковските -  Богдан Панченко. Оказывается, актриса с ним расписалась в июне прошлого года, когда была уже на пятом месяце беременности. Судя по всему, мужчина не очень любит публичность, поэтому известно о нем мало.  Богдан Панченко – совладелец крупной ресторанной сети Lucky Group.  Недавно его заведения даже включили в легендарный ресторанный гид «Мишлен».

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое фото Агнии Дитковските после рождения третьего ребенка.

 

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