Агния Дитковските впервые показала фото избранника, от которого родила дочь

Российская актриса Агния Дитковските после развода с Алексеем Чадовым старается держать личную жизнь в тайне. Даже о рождении дочки знаменитость сообщила спустя неделю, а об отце ребенка и вовсе решила умолчать. Однако, наконец, артистка решила приоткрыть завесу тайны и показала в Instagram фото избранника, с которым отправилась в путешествие в Италию.

Instagram @ditkovskyte

Как удалось узнать KP.RU, на снимке запечатлен муж Дитковските - Богдан Панченко. Оказывается, актриса с ним расписалась в июне прошлого года, когда была уже на пятом месяце беременности. Судя по всему, мужчина не очень любит публичность, поэтому известно о нем мало. Богдан Панченко – совладелец крупной ресторанной сети Lucky Group. Недавно его заведения даже включили в легендарный ресторанный гид «Мишлен».

Ранее 5-tv.ru опубликовал первое фото Агнии Дитковските после рождения третьего ребенка.