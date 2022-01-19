Ученые объявили о начале шестого массового вымирания на Земле

Французские и американские ученые привели доказательства, что на Земле идет шестое массовое вымирание видов. Исследователи обнаружили, что количество исчезнувших за последние 100 лет живых приравнивается к вымиравшим ранее за более длительный промежуток времени — 10 000 лет. Таким образом, темпы вымирания ускорились в 100 раз. Итоги научной работы авторы привели в статье «Шестое массовое вымирание: факт, фикция или спекуляция», опубликованной в журнале Biological Reviews.

Шестое по счету массовое вымирание биоразнообразия затронуло определенные организмы, при этом новый процесс ученые считают естественным порядком вещей, отмечая важность своевременного документирования исчезающих видов. Печальный рейтинг возглавляют беспозвоночные как наиболее распространенный вид живых существ. Всего же, по разным подсчетам, из известных науке двух миллионов видов биологических видов, только за последние 500 лет насовсем пропали от 150 до 260 тысяч видов организмов. Известно, что растения, в отличие от животных, лучше сохраняются в природе, а степень выживания последних зависит от места обитания. Так, обитатели морей и островов оказывались в списке на выбывание быстрее, чем заселившие континенты.

«Люди — единственный вид, способный манипулировать биосферой в большом масштабе. Мы единственный вид, который принимает сознательное решение о своем будущем и о будущем биологического разнообразия Земли», — заявил профессор Гавайского университета Роберт Коуи.

Ранее эксперты сообщали, что массовые вымирания случались на голубой планете каждые 27 миллионов лет.

Как ранее писал 5-tv.ru, перед населением Земли нависла «необходимость» вымирания, что объясняется четырьмя причинами.